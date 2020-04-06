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دولي

حوالي 70 ألف وفاة بفيروس (كورونا) في العالم

حوالي 70 ألف وفاة بفيروس (كورونا) في العالم
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أدى انتشار فيروس (كورونا) المستجدّ لوفاة ما لا يقل عن 69.471 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ ديسمبر في الصين، حسب حصيلة، استندت إلى مصادر رسمية.

ووفق (فرانس برس) فقد تمّ تشخيص أكثر من 1.274.265 إصابة في 191 دولة ومنطقة، وفق الأرقام الرسميّة، منذ بدء تفشّي وباء (كوفيد-19) غير أنّ هذا العدد لا يعكس إلّا جزءًا من الحصيلة الحقيقيّة، لأنّ عدداً كبيراً من الدول لا يُجري فحوصًا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.

ومن أصل هذه الإصابات، شفي 264.833 شخص على الأقل حتّى اليوم.

وتوفّي منذ حصيلة الأمس بالتوقيت نفسه (19.00 ت غ)، 4.690 شخصاً، وتأكّدت إصابة 75.522 آخرين.


والدّول التي سَجّلت أكبر عدد من الوفيّات الجديدة في 24 ساعة، هي الولايات المتحدة مع 1.082 حالة وفاة جديدة، وإسبانيا (674 حالة وفاة) والمملكة المتحدة (621).

وإيطاليا التي سَجَّلت أول إصابة في أواخر شباط/ فبراير، أحصت في المجمل 15.877 حالة وفاة من أصل 128.948 إصابة، وتمّ الإعلان عن 515 حالة وفاة و4.316 إصابات جديدة يوم الأحد، وشفي 21.815 شخصا وفق السلطات الإيطاليّة.

والدول الأكثر تضرّرًا بعد إيطاليا هي إسبانيا حيث توفّي 12.418 شخصا من أصل 130.759 إصابة، ثمّ الولايات المتحدة مع 9.180 وفاة من أصل 324.052 إصابة، وفرنسا مع 8.078 وفاة من أصل 92.839 إصابة، والمملكة المتحدة مع 4.934 وفاة من أصل 47.806 إصابات.

وبلغت حصيلة الإصابات الإجماليّة في الصين القارّية (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) حيث ظهر الوباء للمرّة الأولى في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 81.669 إصابة (30 إصابة جديدة بين السبت والأحد) من بينها 3.329 وفاة (ثلاث وفيّات جديدة)، فيما شفي 76.964 شخصاً.

وباتت الولايات المتحدة تُسجّل أعلى حصيلة للإصابات حسب الأرقام الرسميّة.

ومنذ الساعة السابعة من مساء السبت بتوقيت غرينتش، أعلنت أثيوبيا وهايتي عن أولى حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس على أراضيها. كما أعلن جنوب السودان تسجيل أول إصابة.

وبلغت الحصيلة الأحد الساعة 19.00 ت غ 49.137 وفاة من أصل 664.514 إصابة في أوروبا، و9.477 وفاة من أصل 339.442 إصابة في الولايات المتحدة وكندا، و4.192 وفاة من أصل 118.570 إصابة في آسيا، و3.794 وفاة من أصل 76.082 إصابة في الشرق الأوسط، و1.053 وفاة من أصل 30.539 إصابة في أميركا اللاتينية والكاريبي، و431 وفاة من أصل 8.921 إصابة في إفريقيا و41 وفاة من أصل 6.675 إصابة في أوقيانيا.

وأُعِدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة (فرانس برس) لدى السلطات الوطنية المختصة ومعلومات من منظمة الصحة العالميّة.

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