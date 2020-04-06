إسرائيل تُغلق 7 مدن وأحياء بالقدس

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قررت الحكومة الإسرائيلية، فرض الإغلاق على عدة مدن إضافة إلى "بني براك" وسط إسرائيل، بسبب انتشار فيروس (كورونا) بها والمدن هي: العاد، مجدال هعيمق، بيتار عليت، اشكلون، طبريا، اور يهودا، موديعين عليت، وأحياء في مدينة القدس.



وقالت القناة الإسرائيلية الثانية: إن الطريقة التي ستتبع في الإغلاق، ستكون مشابهة للتي فرضت على "بني براك" لكنها أقل شدة، مع أقل قيود على الحركة، والجيش الإسرائيلي سيكون له دور كبير في العملية.



وأكد مسؤول في وزارة الصحة، أهمية توقيت فرض الإغلاق قبيل عيد الفصح اليهود، واعتبر أن "هذا هو التوقيت المناسب".



وقال وزير الداخلية الإسرائيلي، آرييه درعي: ان الحكومة تدرس فرض إغلاق شامل في جميع أنحاء البلاد، عشية عيد الفصح اليهودي وقال: "فكرنا أن نقوم بإغلاق، لكن لا أن نقوم بشل الدولة".



وأضاف درعي: إن أغلاقاً قبل العيد، هي أنه لن يتم إغلاق حوانيت وأماكن عمل، وقال :"في أسبوع العيد وبشكل أساسي عشية العيد لا نرغب، أن يكون تحرك بين العائلات.، نحن نريد في عشية العيد، أن يقضي الشخص العيد مع الأشخاص الذي يعيش معهم حالياً".