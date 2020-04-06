إسرائيل: ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 8430

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عن عدد الوفيات بفيروس (كورونا) باسرائيل، وصل إلى 49 والإصابات ارتفعت إلى 8430 بينهم 139 بحالة خطيرة، 106من بينهم مرتبطون بأجهزة تنفس، 182 في حالة متوسطة، والباقي حالتهم طفيفة.



وقالت الصحة الإسرائيلية: إن 546 من المصابين، شفوا من الإصابة بالفيروس، وعادوا إلى بيوتهم.



وتشير هذه الأرقام إلى زيادة بنسبة 10٪ من الذين لا يتنفسون بقواهم الذاتية، و10٪ في عدد المرضى، الذين وصفت حالتهم بالخطيرة.



وأشارت مصادر إسرائيلية، إلى أنه طرأ تحسن على حالة مريض (22 عاماً) وصفت حالته بالخطيرة، وتتم معالجته حالياً في مستشفى (ايخيلوف) بمدينة تل أبيب، وهو مرتبط بأجهزة تنفس.