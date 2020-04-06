تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم بتسجيل ثلاث إصابات جديدة في بلدتي بدو شمال غرب القدس وسعير شمال شرق الخليل ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في فلسطين إلى "237."
أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم بتسجيل ثلاث إصابات جديدة في بلدتي بدو شمال غرب القدس وسعير شمال شرق الخليل ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في فلسطين إلى "237."
وأضاف المتحدث في بيان صدر عنه في ساعة متاخرة من مساء اليوم الأحد: أن الحالات الثلاث هي لسيدة خمسينية من بلدة سعير شمال شرق الخليل وطفلين مخالطين لوالدتهما من قرية بدو شمال غرب القدس والتي تخضع للحجر الصحي في فندق الكرمل برام الله.
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