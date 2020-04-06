تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

وأضاف المتحدث في بيان صدر عنه في ساعة متاخرة من مساء اليوم الأحد: أن الحالات الثلاث هي لسيدة خمسينية من بلدة سعير شمال شرق الخليل وطفلين مخالطين لوالدتهما من قرية بدو شمال غرب القدس والتي تخضع للحجر الصحي في فندق الكرمل برام الله.





رام الله - دنيا الوطنأفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم بتسجيل ثلاث إصابات جديدة في بلدتي بدو شمال غرب القدس وسعير شمال شرق الخليل ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في فلسطين إلى "237."