شؤون فلسطينية

مقتل مواطن "شنقاً" على يد شقيقه في رفح

مقتل مواطن "شنقاً" على يد شقيقه في رفح
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت المباحث العامة بالشرطة - فرع رفح، قضية مقتل المواطن (خ، ح) 28 عاماً، شنقاً مساء الأحد في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وصرّح المقدم مجدي عبد العال، مدير فرع رفح بالمباحث العامة، بأنه تم إلقاء القبض على الجاني وهو (س، ح) 33 عاماً، وهو شقيق المجني عليه، وذلك بعد أقل من ساعة من وقوع الجريمة، وفق ما نشر موقع وزارة الداخلية بغزة.

وأضاف المقدم عبد العال بأن التحقيقات الأولية بيّنت إقدام الجاني على شنق شقيقه؛ على خلفية خلافات عائلية، لافتاً إلى أنه سيتم إحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

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