شاهد: الرئيس عباس يجري اتصالاً هاتفياً بالناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم





وقال ملحم في منشور عبر (فيسبوك) نشر من خلاله مقطع فيديو يظهر الرئيس عباس يجري اتصالاً به، إن الرئيس عباس أشاد بالأداء الحكومي لكافة أجهزة الدولة في مواجهة فيروس (كورونا).





وأثنى الرئيس عباس وفق ملحم، على نهج الشفافية والوضوح في الرواية الإعلامية التي تقدمها اللجنة الإعلامية العاليا خلال الإيجازين الصباحي والمسائي بالتعاون مع وزارة الصحة، والتي تضم الزملاء الدكتور غسان نمر نائب رئيس اللجنة، والاخ يوسف المحمود وكيل وزارة الإعلام، والأخ خالد سكر مدير عام التلفزيون، والاخ محمد عواودة مندوبا عن وزارة الصحة، والأخوة محمد دار سليم، وأحمد مصلح، وسامر نزال، في مكتب المتحدث الرسمي.





كما شكر ملحم الوزير حسين الشيخ على مبادرته الطيبة.









رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم إن مكالمة دافئة تلقاها هذا المساء من الرئيس محمود عباس.