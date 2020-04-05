إدخال رئيس الوزراء البريطاني للمستشفى على خلفية إصابته بفيروس (كورونا)

بوريس جونسون

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رام الله - دنيا الوطن

دخل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد إلى أحد مستشفيات البلاد.



يأتي ذلك لإجراء فحوص طبية بسبب استمرار الأعراض الواضحة لإصابته بفيروس (كورونا) المستجد.



وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني يوم الأحد: إن بوريس جونسون في المستشفى لإجراء فحوص مع استمرار ظهور أعراض مرض "كوفيد-19" (كورونا)، عليه بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالمرض.



وقال بيان "بناء على نصيحة طبيبه، دخل رئيس الوزراء المستشفى الليلة لإجراء فحوص... هذه خطوة احترازية إذ لا تزال أعراض فيروس كورونا تظهر على رئيس الوزراء بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالفيروس"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).



وقالت وسائل إعلام بريطانية: إن بوريس جونسون سيمضي ليلته في المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات.