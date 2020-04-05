"الزراعة" بغزة: بدء العمل في مشروع الأقفاص البحرية



وفي تفاصيل المشروع أفادت الإدارة العامة للثروة السمكية أنه وبعد توقيع العقد بدأت الطواقم الفنية في البدء بالتنفيذ الفعلي للمشروع والذي سيستمر لمدة تسعة شهور من خلال شركة محلية، وتم جراء عمليات المسح للموقع البحرى المزمع تركيب الأقفاص فيه.





وسيتم تركيب ثلاثة أقفاص أسماك بحرية قباله مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، على بعد أربعة ميل بحري وبقدرة إنتاجية (150 طن).











رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الزراعة بغزة، صباح اليوم الأحد بدء العمل في مشروع "الأقفاص البحرية" الممول من قبل منظمه الأغذية والزراعة (فاو) بتكلفة مالية مقدراها مليون دولار.