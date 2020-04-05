الشرطة تتعامل مع 100 عامل عائد من أراضي عام 48 في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

تعاملت الشرطة خلال الساعات القليلة الماضية، مع 100 عامل عائد من أراضي عام 48 في جنين .



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الشرطة والأجهزة الأمنية وطواقم الطب الوقائي التابعة لمديرية الصحة في جنين تعاملت مع 100 عامل تم التحفظ عليهم لعمل الفحوصات اللازمة من جهات الاختصاص حفاظا على سلامتهم وعائلاتهم والمجتمع الفلسطيني .



وناشدت الشرطة المواطنين العمال العائدين من أراضي عاكم 48 الالتزام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص حفاظا على أمنهم وسلامتهم والمجتمع الفلسطيني من فايروس (كورونا).