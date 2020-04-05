تركيا تجري اختبارات ناجحة على حيوانات للقاح ضد فيروس (كورونا)

كورونا - تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت تركيا، اليوم الأحد، عن تنفيذ اختبارات ناجحة على الحيوانات للقاح واعد ضد فيروس (كورونا) المستجد.



وقال أستاذ علم الطب في جامعة "حجة تبة"، الذي يدخل ضمن اللجنة العلمية التركية الخاصة بدراسة المرض، آتيش قره، في تغريدة نشرها عبر (تويتر): "هناك أخبار جيدة. تم، بواسطة إبرة دقيقة على ضمادة، حقن حيوانات بلقاح ضد فيروس كورونا، يخلق أجسادا مضادة له ويمنعه من الالتحاق بالخلايا".



وأضاف قره، الذي نشر في تغريدته صورة توثق الضمادة التي تحتوي على إبرة دقيقة: "والآن حان الوقت لاختبار ما إذا سيستطيع هذا اللقاح حماية الإنسان من المرض"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وكان وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، أعلن أن بلاده تعمل على سبعة مشاريع خاصة بتطوير لقاحات ضد عدوى فيروس (كورونا) وسبعة مشاريع أخرى في مجال تصميم الأدوية لمعالجة المرض.