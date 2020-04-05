الملكة إليزابيث الثانية للبريطانيين: لا يزال أمامنا أوقات صعبة لكننا سنجتازها

إليزابيث الثانية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

وجهت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية مساء اليوم الأحد، خطاباً بشأن الجهود لمكافحة فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد -19".



وقالت الملكة في خطابها: "لا يزال أمامنا أوقات صعبة لكننا سنجتازها"، مشيرة إلى أننا "نحن مع كل الدول في العالم في استخدام التقدم العلمي لمواجهة هذا الفيروس".



وشددت الملكة إليزابيث الثانية، على أن التاريخ سيذكر الجهود في مواجهة تحدي فيروس (كورونا)، مضيفة: "آمل أننا سنفخر بالسنوات المقبلة بالطريقة التي واجهنا بها هذا التحدي"، كما نقل موقع قناة (سكاي نيوز) عربية.



ووجهت ملكة بريطانيا، الشكر للطاقم الطبي الذي يواجه فيروس (كورونا).



وقالت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأحد: إن عدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد -19"، في البلاد، خلال 24 ساعة الماضية، بلغ 621 .



وأعلنت الوزارة أنه بهذا الرقم تصبح، حصيلة ضحايا الفيروس الفتاك "كوفيد-19" في المملكة المتحدة 4934 شخصاً.