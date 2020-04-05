تركيا تسجل أكبر ارتفاع يومي لحصيلة إصابات فيروس (كورونا)

سجلت تركيا خلال 24 ساعة الماضية، أكبر ارتفاع يومي لحصيلة إصابات فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد -19".



وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه إن حصيلة حالات الوفاة بسبب فيروس (كورونا) "كوفيد-19" زادت 73 يوم السبت إلى 574 حالة، كما ارتفعت حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، المسبب للمرض، 3135 ليصل إجماليها في تركيا إلى 27 ألفا و69 حالة إصابة، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وأضاف الوزير: أنه تم إجراء 20 ألفا و65 فحصا لمن يشتبه أنهم مرضى بـ "كوفيد-19" في تركيا خلال الساعات 24 الماضية.





رام الله - دنيا الوطن