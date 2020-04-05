الشرطة تعتقل 13 شخصاً وتحتجز ثماني مركبات لعدم التزامهم بتعليمات الطوارئ بطولكرم

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة والأجهزة الأمنية اليوم القبض على 13 شخصاً لخروجهم من المنزل بدون أي مبرر وأصحاب محال تجارية لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة وتم حجز ثماني مركبات لعدم الالتزام بتعليمات الطوارئ في محافظة طولكرم .



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريحات وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه خلال قيام دوريات الشرطة العاملة برفقة الأجهزة الأمنية بجولات لمنع حركة وتنقل المواطنين في المدينة تنفيذاً لقانون الطوارئ ، قبضت أشخاص أثناء تواجدهم في الشارع وخروجهم من المنزل بدون أي مبرر واصحاب محال تجارية وتم حجز المركبات لعدم الالتزام.



وأضافت: أنه تم التحفظ على الأشخاص 13 من أجل إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم حسب قانون الطوارئ.