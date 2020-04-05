حماس: حالة التكاتف الوطني تتطلب من حكومة اشتيه وقف "التمييز الجغرافي"

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إنّ حالة التكاتف الوطني تتطلب من حكومة الدكتور اشتية وقف ما وصفتها "سياسة التمييز بين قطاع غزة والضفة الغربية".

وقالت: "نقدر المبادرات التي انطلقت سواء على مستوى أفراد أو بعض المؤسسات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس (كورونا) وندعو إلى تطويرها".





وشددّت على ضرورة " وجوب أن تشمل هذه المبادرات جميع أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده لتعكس صورة الشعب الواحد والهم المشترك.





وتابعت حماس على لسان قاسم: "في هذه الأوقات، شعبنا في أمس الحاجة لعمل جماعي مشترك لمواجهة هذه الجائحة".



وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريحات وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن وقف هذه السياسة خطوة أساسية لإطلاق عمل وطني حقيقي لمواجهة (كورونا)".ورحّبت حماس بكل جهد وطني، يهدف لتعزيز حالة التكافل المجتمع والتعاضد الوطني لمواجهة جائحة فيروس (كورونا).