عاجل

  • الملكة إليزابيث الثانية للبريطانيين: التاريخ سيذكر جهودكم في مواجهة الوباء

  • الملكة إليزابيث الثانية:نحن مع كل الدول في العالم في استخدام التقدم العلمي لمواجهة (كورونا)

  • الملكة إليزابيث الثانية: لا يزال أمامنا أوقات صعبة لكننا سنجتازها

  • الملكة إليزابيث الثانية: التاريخ سيذكر الجهود في مواجهة تحدي (كورونا)

شؤون فلسطينية

حماس: حالة التكاتف الوطني تتطلب من حكومة اشتيه وقف "التمييز الجغرافي"

حماس: حالة التكاتف الوطني تتطلب من حكومة اشتيه وقف "التمييز الجغرافي"
حركة حماس - شعار
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إنّ حالة التكاتف الوطني تتطلب من حكومة الدكتور اشتية وقف ما وصفتها "سياسة التمييز بين قطاع غزة والضفة الغربية".

وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريحات وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن وقف هذه السياسة خطوة أساسية لإطلاق عمل وطني حقيقي لمواجهة (كورونا)".

ورحّبت حماس بكل جهد وطني، يهدف لتعزيز حالة التكافل المجتمع والتعاضد الوطني لمواجهة جائحة فيروس (كورونا).

وقالت: "نقدر المبادرات التي انطلقت سواء على مستوى أفراد أو بعض المؤسسات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس (كورونا) وندعو إلى تطويرها".

وشددّت على ضرورة " وجوب أن تشمل هذه المبادرات جميع أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده لتعكس صورة الشعب الواحد والهم المشترك.

وتابعت حماس على لسان قاسم: "في هذه الأوقات، شعبنا في أمس الحاجة لعمل جماعي مشترك لمواجهة هذه الجائحة".

أخبار ذات صلة

الشرطة تعتقل 13 شخصاً وتحتجز ثماني مركبات لعدم التزامهم بتعليمات الطوارئ بطولكرم

الشرطة تعتقل 13 شخصاً وتحتجز ثماني مركبات لعدم التزامهم بتعليمات الطوارئ بطولكرم

قوات الاحتلال تجبر ناشطين على إزالة حاجز وُضع ضمن خطة مواجهة (كورونا)

قوات الاحتلال تجبر ناشطين على إزالة حاجز وُضع ضمن خطة مواجهة (كورونا)

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تؤكد أهمية إيلاء الأطفال الأسرى الاهتمام المطلوب

"المنظمات الأهلية" تؤكد أهمية إيلاء الأطفال الأسرى الاهتمام المطلوب

وزيرة المرأة تزور مرضى السرطان من المحافظات الجنوبية بمستشفيات رام الله

وزيرة المرأة تزور مرضى السرطان من المحافظات الجنوبية بمستشفيات رام الله

قرار بوضع بقية فنادق بيت لحم تحت تصرف وزارة الصحة

قرار بوضع بقية فنادق بيت لحم تحت تصرف وزارة الصحة

القبض على ثلاثة أشخاص وإغلاق 23 محلاً لعدم التزامهم بتعليمات حالة الطوارئ

القبض على ثلاثة أشخاص وإغلاق 23 محلاً لعدم التزامهم بتعليمات حالة الطوارئ

الرئيس عباس يُصدر قراراً بالعفو الخاص عن 125 محكوماً بمراكز الإصلاح والتأهيل

الرئيس عباس يُصدر قراراً بالعفو الخاص عن 125 محكوماً بمراكز الإصلاح والتأهيل

هنية لـ&#34;اشتية&#34;: كفلسطينيين موحدون في خندق واحد لمواجهة فيروس (كورونا)

هنية لـ"اشتية": كفلسطينيين موحدون في خندق واحد لمواجهة فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

الشرطة تعتقل 13 شخصاً وتحتجز ثماني مركبات لعدم التزامهم بتعليمات الطوارئ بطولكرم

الشرطة تعتقل 13 شخصاً وتحتجز ثماني مركبات لعدم التزامهم بتعليمات الطوارئ بطولكرم

حماس: حالة التكاتف الوطني تتطلب من حكومة اشتيه وقف &#34;التمييز الجغرافي&#34;

حماس: حالة التكاتف الوطني تتطلب من حكومة اشتيه وقف "التمييز الجغرافي"

قوات الاحتلال تجبر ناشطين على إزالة حاجز وُضع ضمن خطة مواجهة (كورونا)

قوات الاحتلال تجبر ناشطين على إزالة حاجز وُضع ضمن خطة مواجهة (كورونا)

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تؤكد أهمية إيلاء الأطفال الأسرى الاهتمام المطلوب

"المنظمات الأهلية" تؤكد أهمية إيلاء الأطفال الأسرى الاهتمام المطلوب

وزيرة المرأة تزور مرضى السرطان من المحافظات الجنوبية بمستشفيات رام الله

وزيرة المرأة تزور مرضى السرطان من المحافظات الجنوبية بمستشفيات رام الله

قرار بوضع بقية فنادق بيت لحم تحت تصرف وزارة الصحة

قرار بوضع بقية فنادق بيت لحم تحت تصرف وزارة الصحة

القبض على ثلاثة أشخاص وإغلاق 23 محلاً لعدم التزامهم بتعليمات حالة الطوارئ

القبض على ثلاثة أشخاص وإغلاق 23 محلاً لعدم التزامهم بتعليمات حالة الطوارئ

&#34;السياحة والآثار&#34; تعتمد خطة طوارئ لحماية المواقع الأثرية في فلسطين

"السياحة والآثار" تعتمد خطة طوارئ لحماية المواقع الأثرية في فلسطين

منوعات

هيا الشعيبي تفتح النار على سارة درنداوي: &#34;تكرهين الكويت وتثيري فتنة&#34;

هيا الشعيبي تفتح النار على سارة درنداوي: "تكرهين الكويت وتثيري فتنة"

جاستين بيبر يُحرج فنان كويتي أمام الملايين بسبب تصرفات الأخير الغريبة

جاستين بيبر يُحرج فنان كويتي أمام الملايين بسبب تصرفات الأخير الغريبة

ريهام سعيد تخرج عن صمتها وتكشف مفاجأة: ريم باوردي هاجمتني بسبب &#34;لايك&#34;

ريهام سعيد تخرج عن صمتها وتكشف مفاجأة: ريم باوردي هاجمتني بسبب "لايك"

فنانة استعراضية تكشف عن علاقة خاصة جمعتها بالقذافي.. معلومات صدمت الجمهور

فنانة استعراضية تكشف عن علاقة خاصة جمعتها بالقذافي.. معلومات صدمت الجمهور

بعد تواصل غير أخلاقي مع المُعجبات.. كيف انتهت قضية عامر زيان؟

بعد تواصل غير أخلاقي مع المُعجبات.. كيف انتهت قضية عامر زيان؟

ياسمين صبري تستعرض نزهتها البحرية مع خطيبها المليونير أبو هشيمة

ياسمين صبري تستعرض نزهتها البحرية مع خطيبها المليونير أبو هشيمة

&#34;جزمتي برقبتها&#34;.. تسريب صوتي يُشعل أزمة بين ريم بارودي وريهام سعيد

"جزمتي برقبتها".. تسريب صوتي يُشعل أزمة بين ريم بارودي وريهام سعيد

أول إجراء لـ&#34;المهن الموسيقية&#34; ضد إيناس عز الدين بعد أزمة كورونا

أول إجراء لـ"المهن الموسيقية" ضد إيناس عز الدين بعد أزمة كورونا

أول أغنية رومانسية في زمن الحجر الصحي تثير إعجاب الآلاف

أول أغنية رومانسية في زمن الحجر الصحي تثير إعجاب الآلاف

الظهور الأول لابنة ياسمين عبد العزيز بعد أن أصبحت شابة.. تُنافسها جمالاً

الظهور الأول لابنة ياسمين عبد العزيز بعد أن أصبحت شابة.. تُنافسها جمالاً

عربي

تسجيل 294 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بفيروس (كورونا) في الإمارات

تسجيل 294 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بفيروس (كورونا) في الإمارات

العاهل المغربي يصدر عفواً استثنائياً على الآلاف من السجناء بسبب (كورونا)

العاهل المغربي يصدر عفواً استثنائياً على الآلاف من السجناء بسبب (كورونا)

السعودية تسجل أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المصابين بمرض فيروس (كورونا)

السعودية تسجل أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المصابين بمرض فيروس (كورونا)

وفاة رئيس الوزراء الليبي السابق بسبب فيروس (كورونا)

وفاة رئيس الوزراء الليبي السابق بسبب فيروس (كورونا)