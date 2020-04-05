حماس: حالة التكاتف الوطني تتطلب من حكومة اشتيه وقف "التمييز الجغرافي"
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إنّ حالة التكاتف الوطني تتطلب من حكومة الدكتور اشتية وقف ما وصفتها "سياسة التمييز بين قطاع غزة والضفة الغربية".
وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريحات وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن وقف هذه السياسة خطوة أساسية لإطلاق عمل وطني حقيقي لمواجهة (كورونا)".
ورحّبت حماس بكل جهد وطني، يهدف لتعزيز حالة التكافل المجتمع والتعاضد الوطني لمواجهة جائحة فيروس (كورونا).
ورحّبت حماس بكل جهد وطني، يهدف لتعزيز حالة التكافل المجتمع والتعاضد الوطني لمواجهة جائحة فيروس (كورونا).
وقالت: "نقدر المبادرات التي انطلقت سواء على مستوى أفراد أو بعض المؤسسات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس (كورونا) وندعو إلى تطويرها".
وشددّت على ضرورة " وجوب أن تشمل هذه المبادرات جميع أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده لتعكس صورة الشعب الواحد والهم المشترك.
وتابعت حماس على لسان قاسم: "في هذه الأوقات، شعبنا في أمس الحاجة لعمل جماعي مشترك لمواجهة هذه الجائحة".
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