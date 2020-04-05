قوات الاحتلال تجبر ناشطين على إزالة حاجز وُضع ضمن خطة مواجهة (كورونا)

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، ناشطين في لجنة الطوارئ بقرية الرشايدة شرق بيت لحم، على إزالة حاجز وضع للحد من حركة المواطنين، في إطار خطة مواجهة تفشي وباء (كورونا).



وقال رئيس المجلس القروي فواز الرشايدة: إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأخطرت الناشطين بضرورة إزالة الحاجز الذي وضع على مدخلها الشمالي، وإلا ستقوم باعتقالهم، بحجة أنه مقام على طريق عسكري ويمنع دخول المستوطنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).