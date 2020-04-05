"الصحة" الإسرائيلية تكشف نتائج فحوصات (كورونا) في المجتمع العربي





وأضافت: ظهر منها أن 193 مريضًا مؤكدا بـ (كورونا)، وهذه النتائج هي صحيحة حتى الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الأحد، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وكانت وزارة الصحة قد أفادت أمس أن عدد الفحوصات التي أجريت في المجتمع العربي بلغ 4887 منها 155 مريضًا مؤكدًا بـ (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، بارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 8,430.يأتي ذلك بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 139 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد وفيات فيروس (كورونا) 49.كما أعلنت وزارة الصحة، الإسرائيلية، أنه استمرارًا لفحوصات فيروس (كورونا) والتي تجرى في القرى والبلدات العربية، هناك نتيجة نهائية لـ 6479 فحصًا من مجمل الفحوصات التي أجريت في الأيام الأخيرة.