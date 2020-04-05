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شؤون فلسطينية

وزيرة المرأة تزور مرضى السرطان من المحافظات الجنوبية بمستشفيات رام الله

وزيرة المرأة تزور مرضى السرطان من المحافظات الجنوبية بمستشفيات رام الله
رام الله - دنيا الوطن
زارت د.آمال حمد وزيرة شؤون المرأة ، اليوم مرضى السرطان من المحافظات الجنوبية المتواجدين في مستشفيات رام الله لتلقي علاجهم والجرعات الدوائية وذلك للاطمئنان عليهم، حيث رافقها بعض من الأخوات أعضاء اللجنة الاستشارية لقطاع قوى الأمن في وحدات النوع الاجتماعي.

وأكدت حمد أن العديد من الأسباب اجتمعت لتفاقم الأزمات على مرضى السرطان تحديدا في القطاع، منها الحصار الاسرائيلي وإغلاق المعابر، وغياب المراكز التخصصية لمكافحة المرض، ونقص الكادر الطبي المتخصص في الأورام ونقص الأدوية، والحروب الثلاثة المتعاقبة على القطاع التي ضاعفت من عدد الإصابات بالسرطان بالإضافة إلى فيروس كورونا الذي حال دون القدرة على استكمال علاجهم او سهولة التنقل ما بين شقي الوطن.

وقالت: إن مرضى السرطان على رأس أولوياتنا، وسنعمل مع كافة الشركاء وجهات الاختصاص لضمان سلامتهم، واعتبرت أن الوعي الجماعي والالتزام بالقوانين والأنظمة والقرارات التي أصدرتها كافة جهات الاختصاص هي نواة الخلاص من هذه الجائحة المنتشرة على مستوى عالمي، لافتة أن حصانتنا هي تكريس هذا الوعي وثقافة الالتزام بالتعاون مع كافة اللجان .

ومن جانبهم، حمل المرضى  حمد رسالة شكر وتقدير للمجهود الذي يقوم به الرئس محمود عباس من تأمين مكان إقامتهم وتقديم الدعم النفسي والمعنوي والمادي ومتابعة رئيس الوزراء ووزيرة الصحة وقيادات الاجهزة الامنية لهم وتوفير كافة الاحتياجات وهذا كله في ظل الظروف الصعبة التي يمر به العالم بسبب جائحة (كورونا).

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