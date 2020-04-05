ثمانية آلاف حالة إجمالي وفيات فيروس (كورونا) في فرنسا
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فرنسا، اليوم الأحد، وفاة 357 حالة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد -19)، خلال 24 ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 8078 حالة، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.
وأظهرت بيانات الوزارة، وفاة 357 شخصا بمرض "كوفيد-19 الناجم عن فيروس (كورونا) في المستشفيات مقارنة مع 441 في اليوم السابق مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في المستشفيات إلى 5889 .
وقالت الوزارة: إن 2189 شخصا توفوا في دور المسنين منذ الأول من آذار/مارس.
سجلت فرنسا، اليوم الأحد، وفاة 357 حالة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد -19)، خلال 24 ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 8078 حالة، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.
وأظهرت بيانات الوزارة، وفاة 357 شخصا بمرض "كوفيد-19 الناجم عن فيروس (كورونا) في المستشفيات مقارنة مع 441 في اليوم السابق مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في المستشفيات إلى 5889 .
وقالت الوزارة: إن 2189 شخصا توفوا في دور المسنين منذ الأول من آذار/مارس.
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