دولي

ثمانية آلاف حالة إجمالي وفيات فيروس (كورونا) في فرنسا

ثمانية آلاف حالة إجمالي وفيات فيروس (كورونا) في فرنسا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فرنسا، اليوم الأحد، وفاة 357 حالة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد -19)، خلال 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 8078 حالة، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.

وأظهرت بيانات الوزارة، وفاة 357 شخصا بمرض "كوفيد-19 الناجم عن فيروس (كورونا) في المستشفيات مقارنة مع 441 في اليوم السابق مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في المستشفيات إلى 5889 .

وقالت الوزارة: إن 2189 شخصا توفوا في دور المسنين منذ الأول من آذار/مارس.

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