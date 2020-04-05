قرار بوضع بقية فنادق بيت لحم تحت تصرف وزارة الصحة

فندق أينجل في بيت لحم حيث الحجر الصحي لـ كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

قال محافظ بيت لحم، كامل حميد: إنه تقرر وضع بقية الفنادق تحت تصرف وزارة الصحة في بيت لحم، بناءً على تمديد حالة الطوارئ وبسبب استمرار المخاطر المحدقة، ومنعاً لتفشي وباء فيروس (كورونا).



وأضاف حميد، اليوم الأحد، أنه سيصار إلى تشكيل لجنة عليا مكونة من وزارة الصحة، ووزارة السياحة والآثار، وجمعية الفنادق، والبلدية المختصة، وضابط برتبة سامية، مهمتها وضع الآليات والضوابط والاحتياجات، وتوفير الإمكانيات من أجل تقديم الخدمات وغيرها لأبناء المحافظة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).