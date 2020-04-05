العاهل الأردني يُوجه بدراسة إمكانية التدرج باستئناف عمل القطاعات الإنتاجية

وجه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الحكومة، بدراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية، والاستفادة من الموارد المحلية، عبر تصدير المنتجات الصناعية التي يزيد الطلب عليها خارجياً في الوقت الراهن، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.



وشدد على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة، توائم بين الأولوية الصحية والخطط الاقتصادية، مؤكداً في الوقت ذاته، أهمية أن تكون الأولوية لصحة وسلامة المواطنين.





ودعا إلى دراسة إمكانية، أن تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الالتزام بالإرشادات والتعليمات الموضوعة؛ للحفاظ على السلامة والصحة العامة.



في سياق متصل، سجل الأردن، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد -19).



وأفاد وزير الصحة، سعد جابر، خلال إيجاز صحفي في مركز إدارة الأزمات، بارتفاع عدد الإصابات بالفيروس الفتاك، في البلاد إلى 345 بعد تسجيل 22 حالة جديدة.



وأضاف جابر: أنه تم تسجيل 36 حالة شفاء جديدة، بينها 29 من مستشفى الملك المؤسس، وسبع حالات من مستشفى الأمير حمزة، دون رصد أي وفيات جديدة بالمرض.



وأفاد وزير الصحة، بأن الحكومة، ستبدأ بفحوصات عشوائية بمحافظات الجنوب؛ لغايات التقصي العام، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



من جانبه، ذكر وزير الإعلام، أمجد العضايلة، أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، دعا إلى إيجاد حلول إبداعية للخروج من الأزمة.



وأضاف أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن استئناف عمل دوام المؤسسات الرسمية والخاصة من غير المستثناة سابقاً، ولا يزال الأمر على طاولة البحث، بما في ذلك الجامعات والمدارس.



وأشار إلى أن الحكومة الأردنية، اتخذت 216 قراراً وإجراء منذ بداية الأزمة، مبيناً: "سلامة المواطنين خط أحمر، ولن نتسرع في اتخاذ أي قرارات".



وتابع وزير الإعلام الأردني، أن قرار إغلاق معابر المملكة البرية والجوية والبحرية، مستمر حتى إشعار آخر.

رام الله - دنيا الوطن