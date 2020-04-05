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تسجيل 294 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بفيروس (كورونا) في الإمارات

تسجيل 294 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بفيروس (كورونا) في الإمارات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، 294 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد -19).

وقالت وزارة الصحة الإماراتية: إن إجمالي الإصابات، وصل 1798 حالة، بينما تم تسجيل شفاء 19 حالة.

في السياق، قال رئيس الوزراء الإماراتي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر (تويتر): إنه بعد اجتماع للحكومة، قرر مجلس الوزراء، تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة في إطار الاستجابة لتفشي فيروس (كورونا).

وقال: "عقدنا اليوم اجتماعنا الثاني لمجلس الوزراء عن بعد، أقررنا خلاله مجموعة من القرارات والتسهيلات، بالإضافة لتوجيه الجهات، بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات، حتى نهاية العام، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة، وتوجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

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