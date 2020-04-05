القبض على ثلاثة أشخاص وإغلاق 23 محلاً لعدم التزامهم بتعليمات حالة الطوارئ

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة، اليوم الأحد، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، القبض على ثلاثة أشخاص، وأغلقت 23 منشأة ومحلاً تجارياً، وذلك لعدم التزامهم بالإغلاق، الذي تفرضه حالة الطوارئ، التي تشهدها فلسطين، للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد في قلقيلية.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الشرطة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، ألقت القبض على ثلاثة مواطنين، وأغلقت 23 منشأة ومحلاً تجارياً في المحافظة، وذلك أثناء قيام دوريات الشرطة، تساندها الأجهزة الأمنية، بعمل جولات في المدينة وقراها وبلداتها، وذلك لضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء، بإعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء الوطن، وتنفيذاً لتعليمات محافظ قلقيلية.



وأكدت، أنه تمت إحالة الأشخاص الثلاثة للنيابة العامة؛ لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم جميعاً، حسب الأصول.