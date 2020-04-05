الرئيس عباس يُصدر قراراً بالعفو الخاص عن 125 محكوماً بمراكز الإصلاح والتأهيل

الرئيس محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، مساء اليوم الأحد: إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أصدر قراراً بالعفو الخاص، عما تبقى من عقوبة 125 محكوماً في مراكز التأهيل والإصلاح الفلسطينية.



وأضاف أبو ردينة: إن هذا القرار يأتي في إطار جهود سيادة الرئيس الرامية للحد من انتشار وباء (كورونا)، الذي ازداد في الآونة الأخيرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).