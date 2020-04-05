الرئيس عباس يُصدر قراراً بالعفو الخاص عن 125 محكوماً بمراكز الإصلاح والتأهيل
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، مساء اليوم الأحد: إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أصدر قراراً بالعفو الخاص، عما تبقى من عقوبة 125 محكوماً في مراكز التأهيل والإصلاح الفلسطينية.
وأضاف أبو ردينة: إن هذا القرار يأتي في إطار جهود سيادة الرئيس الرامية للحد من انتشار وباء (كورونا)، الذي ازداد في الآونة الأخيرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، مساء اليوم الأحد: إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أصدر قراراً بالعفو الخاص، عما تبقى من عقوبة 125 محكوماً في مراكز التأهيل والإصلاح الفلسطينية.
وأضاف أبو ردينة: إن هذا القرار يأتي في إطار جهود سيادة الرئيس الرامية للحد من انتشار وباء (كورونا)، الذي ازداد في الآونة الأخيرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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