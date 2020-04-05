هنية لـ"اشتية": كفلسطينيين موحدون في خندق واحد لمواجهة فيروس (كورونا)

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، مع رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، التداعيات المترتبة على جائحة (كورونا).





جاء ذلك، خلال مكالمة هاتفية، أجراها هنية مع اشتية، وفق ما نقل موقع حركة (حماس) الرسمي، فيما أكّد هنية خلال الاتصال "أننا كفلسطينيين موحدون في خندق واحد؛ لمواجهة هذا الوباء".





وشدد على أن سلامة كل مواطن فلسطيني تعنينا، في القدس وغزة والضفة والداخل والخارج، مؤكداً تكامل الأداء، وتضافر كل الجهود، واستنفار الطاقات الفلسطينية؛ لمواجهة الوباء.





وأشار هنية إلى احتياجات غزة، وظروفها في ظل الحصار الخانق، وما يمكن أن تقوم به الحكومة الفلسطينية، تجاه أهلنا في غزة.





وأعرب رئيس المكتب السياسي، عن كل الأمنيات لأهلنا وشعبنا في الضفة والقدس؛ لمواجهة هذا الفيروس، والحد من انتشاره، وعلاج كل المصابين وسلامتهم.





وقال: إن الحركة جاهزة ومستعدة؛ لبذل كل ما هو مطلوب منها في هذا الإطار، ولن تتخلى عن واجبها الوطني، تجاه شعبها في أي مكان، مشددًا على ضرورة تجنيب أعمال وجهود مواجهة هذا الوباء، وحماية شعبنا، لأي خلافات سياسية.

رام الله - دنيا الوطن