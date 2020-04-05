"السياحة والآثار" تعتمد خطة طوارئ لحماية المواقع الأثرية في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أقرت وزارة السياحة والآثار، خطة كاملة لحماية المواقع الأثرية الفلسطينية من النهب والتدمير أثناء أزمة (كورونا) الراهنة.



وأشارت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أنها قامت بإعداد هذه الخطة، والتي تركز في غالبية مراحلها على العمل الميداني المتواصل لموظفي الآثار وشرطة السياحة والآثار، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى والهيئات المحلية، حيث شكلت مجموعة من الفرق لهذه الغاية، وفي كافة المحافظات، وتولى مدير حماية الآثار الإشراف على آلية تنظيم العمل، والتنسيق مع الشرطة في كافة القضايا.



وقالت: إنه تم تقسيم كل محافظة إلى عدة مناطق، تقوم طواقم الآثار بالعمل على متابعة المواقع الأثرية الموجودة في هذه المناطق، وزيارتها باستمرار، وتوثيق الاعتداءات إن حدثت، وذلك وفق تنسيق مباشر وكبير مع شرطة السياحة والآثار، والتي يتواجد ضباطها وأفرادها دائماً في الميدان؛ لدعم موظفي الآثار وحمايتهم، واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.



وأكدت، أن الأيام الماضية، أظهرت مدى حرص شعبنا للحفاظ على تراثه من خلال التعاون مع فرق الوزارة العاملة في الميدان، وبالتالي فإن الوزارة، تدعو أبناء شعبنا الغيورين على تاريخهم وإرثهم الحضاري، لضرورة الإبلاغ عن أي حالة نهب أو تدمير أو سرقة للتراث الوطني الفلسطيني، بأي موقع، وبكافة محافظات الوطن.



وأشارت الوزارة إلى أن مكاتب حماية الآثار في المحافظات، تعمل على مدار الساعة، وهي جاهزة لمتابعة أي قضية على الفور.