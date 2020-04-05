سلطة النقد: إعادة فتح فروع مؤسسات الإقراض العاملة في قطاع غزة

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وقالت سلطة النقد في بيان نشرته عبر (فيسبوك): إن على مؤسسات الإقراض أن تقوم بتطوير آليات عملها واستقبال طلبات الاقتراض من خلال التطبيقات ومنصات العمل الالكترونية

رام الله - دنيا الوطنأصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، تعليماتها بإعادة فتح فروع مؤسسات الإقراض العاملة في المحافظات الجنوبية، على أن تكون ساعات الدوام من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الواحدة ظهراً.