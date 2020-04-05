سلطة النقد: إعادة فتح فروع مؤسسات الإقراض العاملة في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، تعليماتها بإعادة فتح فروع مؤسسات الإقراض العاملة في المحافظات الجنوبية، على أن تكون ساعات الدوام من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الواحدة ظهراً.
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، تعليماتها بإعادة فتح فروع مؤسسات الإقراض العاملة في المحافظات الجنوبية، على أن تكون ساعات الدوام من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الواحدة ظهراً.
وقالت سلطة النقد في بيان نشرته عبر (فيسبوك): إن على مؤسسات الإقراض أن تقوم بتطوير آليات عملها واستقبال طلبات الاقتراض من خلال التطبيقات ومنصات العمل الالكترونية
يتبع..
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