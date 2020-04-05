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دولي

إيطاليا تُسجّل أدنى مستوى لعدد الوفيات بفيروس (كورونا) منذ أسبوعين

إيطاليا تُسجّل أدنى مستوى لعدد الوفيات بفيروس (كورونا) منذ أسبوعين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إيطاليا، اليوم الأحد، 525 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك في أقل حصيلة يومية منذ أسبوعين.

كما اقتربت أعداد المصابين بالفيروس الفتاك في البلاد، من 129 ألف مصاب، فيما أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، عن وفاة 525 خلال 24 ساعة الماضية، رفع إجمالي الوفيات إلى 15887.

وكانت إيطاليا، سجلت أمس السبت،681 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 15,362، فيما ونقلت وكالة (فرانس برس) عن السلطات الإيطالية، تأكيدها بأن عدد الحالات، التي تستدعي عناية مركزة، تراجعت لأول مرة.

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