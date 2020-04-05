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العاهل المغربي يصدر عفواً استثنائياً على الآلاف من السجناء بسبب (كورونا)

العاهل المغربي يصدر عفواً استثنائياً على الآلاف من السجناء بسبب (كورونا)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، عفواً لصالح 5654 سجيناً، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

وذكر بلاغ لوزارة العدل المغربية، أنه في إطار العناية الموصولة التي يحيط بها الملك محمد السادس رعاياه المعتقلين بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، أمر بإصدار عفوه على 5654 معتقلا.

وأوضح البلاغ: أن المعتقلين المستفيدين من هذا العفو تم انتقاؤهم بناء على معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة، تأخذ بعين الاعتبار سنهم وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط طيلة مدة اعتقالهم، وفق ما نقل موقع (هس بريس) المغربي.

كما ذكر أنه اعتباراً للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإن هذه العملية سيتم تنفيذها بطريقة تدريجية.

وتنفيذا للتعليمات الملكية فإن المستفيدين من العفو الملكي سيخضعون للمراقبة والاختبارات الطبية، ولعملية الحجر الصحي اللازمة في منازلهم، للتأكد من سلامتهم.

بناء على الاعتبارات الإنسانية التي ما فتىء يؤكد عليها الملك، وحماية لصحة وسلامة المعتقلين، لا سيما في هذه الظروف الصعبة، وما تتطلبه من شروط لوقاية المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، يورد البلاغ، أصدر الملك محمد السادس أوامره باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء هذه المؤسسة، خاصة من انتشار هذا الوباء.

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