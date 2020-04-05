الشرطة والنيابة العامة تحققان بوفاة شاب في طولكرم

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

فتحت الشرطة والنيابة العامة اليوم تحقيقاً في وفاة شاب يبلغ من العمر (38 عاماً) من مخيم نورشمس، بعد قيامه بضرب نفسه بأداة حادة في طولكرم.



وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه وبعد ورود معلومات للشرطة مفادها وصول شاب من ذوي الإعاقة إلى مشفى الزكاة متوفيا، "بعد أن قام بضرب نفسه بأداة حادة في الفخدين الأيمن والأيسر" وفقا للمعلومات الأولية.



وأكد ارزيقات أن ادارة المباحث والنيابة العامة توجهتا لمنزل الشاب للتحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.