تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في فلسطين وارتفاع الإصابات إلى 228





رام الله - دنيا الوطنأفاد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم اليوم الأحد، تسجيل حالتين جديدتين هذا المساء بفيروس (كورونا) في فلسطين.وأضاف في الإيجاز الصحفي المسائي بشأن تطورات فيروس (كورونا)، أن الإصابتين رفعت العدد الكلي للإصابات، لـ 228 إصابة.وقال ملحم: إن الإصابة الأولى لشابة في العشرينات من العمر، مخالطة، أما الإصابة الثانية، فهي عينة تم أخذها بشكل عشوائي لعامل من "تقوع" وتبين إصابته بالفيروس.