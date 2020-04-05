ملحم يكشف تفاصيل مكالمة أجراها هنية مع اشتية بشأن مكافحة فيروس (كورونا)





واضاف: رئيس الوزراء عبر عن تقديره لهذه المكالمة من هنية، وأن الأخير دعا إلى خطوات جادة لتكريس الوحدة الوطنية وخروج شعبنا من هذه الجائحة التي تضرب الكون.





وقال المتحدث باسم الحكومة: إن الحكومة تعمل في قطاع غزة عن طريق مشاريع بواسطة ممولين، وتقدم مساعدات لـ 140 الف أسرة عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية، فيما أشار اشتية إلى موضوع تسلم المستشفى التركي في غزة، لتقديم الدعم والإسناد لأهلنا في القطاع لمواجهة هذه الجائحة.







رام الله - دنيا الوطنكشف المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، اليوم الأحد تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مع رئيس الوزراء د.محمد اشتية.وأضاف ملحم أن المكالمة كانت دافئة استغرفت 20 دقيقة، أشاد من خلالها هنية، بأداء الحكومة، بشأن تجنيب شعبنا شر وباء (كورونا).وقال: إن اشتية نقل تحيات هنية إلى الرئيس محمود عباس، والرئيس تلقى هذه التحية بارتياح كبير، مضيفاً أن هنية أكد على ضرورة المتابعة للأوضاع في غزة.وقال ملحم: "الحكومة ملتزمة اتحاه أهلنا في جميع أنحاء الوطن والشتات، ورئيس الوزراء أكد لهنية أن الحكومة حاضرة بكافة وزرارتها لا سيما الصحة لتوفير كل المستلزمات الطبية لأهلنا في الوطن والشتات".وتابع: الشيء المهم أن هنية أشاد بشدة بالأداء الحكومي المتميز لحكومة اشتية، في اتخاذ التدابير الاحترازية الاستباقية لمواجهة فيروس (كورونا) وقال إن الحكومة كانت على مستوى المسؤولية في تجنيب شعبنا مخاطر تعاني منها دول أخرى بفعل إجراءات الحكومة.