"الصحة" بغزة: ارتفاع عدد الحالات التي تعافت من فيروس (كورونا) إلى ست

ودعا القدرة، اخواننا واخواتنا الذي انعم الله عليهم بالصحة والعافية واتم لهم فترة الحجر الصحي بسلام الى ضرورة الالتزام التام بالارشادات والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والتي ستقدم لهم من خلال الفريق الطبي بما في ذلك المكوث في المنزل خلال الاسبوع الاول مع تجنب الاختلاط وعدم التزاور وتحقيق التباعد الاجتماعي.



وأكد أن على المواطنين الالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة وتجنب التجمعات والاماكن العامة وشاطئ البحر والتقليل من الحركة والمكوث لفترات اطول في المنزل من اجل سلامتهم وسلامة مجتمعهم لاسيما كبار السن والاطفال وذوي الامراض المزمنة وضعف المناعة ومرضى الجهاز التنفسي.



رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة: إن عدد الحالات التي تعافت من فيروس (كورونا)، ارتفع إلى ست حالات.وأضاف في كلمته خلال الإيجاز الصحفي بشأن تطورات فيروس (كورونا) بالقطاع: أنه تم تحويلهم إلى مركز الحجر الصحي بمعبر رفح لإتمام فترة الحجر المعتمدة بعد التعافي، مؤكداً أن الوضع الصحي للحالات الستة المتبقية مطمئن ومستقر.وقالت: "وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية تتابع إجراءات إنهاء الحجر الصحي لـ 321 مستضافاً من بينهم 79 من الطواقم الطبية والشرطية والخدمات المساندة التي تشرفت بخدمتهم في مدرسة مرمرة وغسان كنفاني والصفوة وكلية فلسطين بما في ذلك إتمام الفحوصات المخبرية ورصد درجة الحرارة للاطمئنان على سلامتهم.وهنأ القدرة المستضافين الذين ينهون فترة الحجر الصحي والذين شكلوا صمام امان بوعيهم وتفهمهم وتحمل المسؤولية مع المؤسسات الحكومية من اجل تحصين المجتمع فكل الحب والتقدير لهم جميعا.وقال: الطواقم الطبية تتابع صحياً 1894 مستضافاً داخل 27 مركز للحجر الصحي وجميعم بصحة جيدة بما فيهم الذين يستعدون للمغادرة، وشدد على أن 62 % من المستضافين هم حالات مرضية مختلفة يتلقون الرعاية الطبية المباشرة في الفنادق والمراكز الصحية والمستشفيات ضمن اجراءات وقائية خاصة.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: كثفت الطواقم الفنية سحب وفحص العينات المخبرية خلال اليومين الماضيين وكانت جميع نتائجها سلبية ولم تسجل اي اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة بحمد الله حتى الان.وقال: وزارة الصحة تمر بمنعطف خطير جراء النقص الحاد في الموارد الصحية والفحوصات المخبرية، مضيفا: ما يتوفر لدينا من مواد فحص فيروس كورونا محدودة وعلى وشك النفاد ولا يلبي الحد الادنى حاجتنا اليومية لاسيما فحص المستضافين في مراكز الحجر الصحي قبل مغادرتهم.وطالب القدرة الجهات المعنية محلياً ودولياً باتخاذ خطوات حقيقية عاجلة لانقاذ الوضع الصحي في قطاع غزة وتمكين الطواقم الطبية من تحقيق استجابة اولى لمواجهة جائحة كورونا بما في ذلك توفير اجهزة التنفس الصناعي واسرة العناية المركزة والفحص المخبري للفيروس.