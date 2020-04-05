"الداخلية" بغزة: إنهاء إجراءات الحجر الصحي الاحترازي لـ 321 مواطناً بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إنهاء إجراءات الحجر الصحي الاحترازي لـ 321 مواطناً.
أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إنهاء إجراءات الحجر الصحي الاحترازي لـ 321 مواطناً.
وقالت: إن المواطنين مُوزعين على مراكز (الصفوة، مرمرة، وغسان كنفاني) بمحافظتي خانيونس ورفح، بينهم 242 من العائدين لقطاع غزة عبر المعابر، إلى جانب 79 من أفراد الأطقم الطبية والأمنية والخدماتية الذين رافقوهم خلال فترة الحجر.
جاء ذلك خلال الإيجاز اليومي حول إجراءات مواجهة جائحة (كورونا)، على لسان المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم، مشيراً إلى أنه سيتم تأمين نقل المواطنين عبر حافلات من مراكز الحجر إلى المحافظات حسب عناوين سكنهم.
وأكدت "الداخلية"، أن وزارة الصحة أتمت إجراءات الفحص النهائي لجميع المستضافين الذين سيغادرون اليوم مراكز الحجر الصحي.
وأضافت: سيتم تعقيم هذه المراكز بعد مغادرة جميع المستضافين فيها، وإعادة تأهيلها، وإغلاقها لحين الحاجة، وسيتم تأمينها بطواقم أمنية جديدة.
التعليقات