"الداخلية" بغزة: إنهاء إجراءات الحجر الصحي الاحترازي لـ 321 مواطناً بالقطاع

سيتم تأمين نقل المواطنين عبر حافلات من مراكز الحجر إلى المحافظات حسب عناوين سكنهم.





وأكدت "الداخلية"، أن وزارة الصحة أتمت إجراءات الفحص النهائي لجميع المستضافين الذين سيغادرون اليوم مراكز الحجر الصحي.





وأضافت: سيتم تعقيم هذه المراكز بعد مغادرة جميع المستضافين فيها، وإعادة تأهيلها، وإغلاقها لحين الحاجة، وسيتم تأمينها بطواقم أمنية جديدة.

جاء ذلك خلال الإيجاز اليومي حول إجراءات مواجهة جائحة (كورونا)، على لسان المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم، مشيراً إلى أنه