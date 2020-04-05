اتحاد المستهلك: مهربو الأثاث المستعمل ينقلون (كورونا) من إسرائيل لمناطقنا وذلك خطير



وقال الشيوخي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن مهربي الأثاث المستعمل ينقلون فيروس (كورونا) مع الأثاث من إسرائيل لمناطقنا وإن مهربي الأثاث المستعمل في هذه المرحلة وإن هؤلاء التجار يتواصلون ويتخالطون مع الإسرائيليين خلال جلبهم للأثاث المستعمل من داخل عمق إسرائيل، ومن المستوطنات الاستعمارية الاحتلالية ويحملون مع الأثاث فيروس (كورونا) لمناطقنا ولتجمعاتنا السكانية الفلسطينية.





وحذر رئيس اتحاد المستهلك الفلسطينيي، من خطورة ظاهرة تهريب الأثاث إلى مناطقنا الفلسطينية وتداعياتها على نشر فيروس (كورونا) بين صفوف أبناء شعبنا.



وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يساعد على انتشار ظاهرة التهريب من وإلى داخل أراضي عام 48، من أجل نقل فيروس (كورونا) من إسرائيل إلى أراضي الدولة الفلسطينية وتجمعاتنا السكانية، لإفشال جهود وبرامج وقرارات الحكومة الفلسطينية وأجهزتنا الأمنية والرسمية والوطنية من مواجهة فيروس (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي النقاب عن قيام عدد من التجار العرب بتهريب الأثاث المستعمل من إسرائيل إلى القرى والمناطق الفلسطينية المحاذية لجدار الضم العنصري ولما يسمى بــ "الخط الأخضر".