الشرطة تحجز 40 مركبة وتعتقل 20 شخصاً مخالفين لحالة الطوارئ برام الله

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رام الله - دنيا الوطن

حجزت الشرطة اليوم 40 مركبة وألقت القبض على 20 شخص في مدينة رام الله، لعدم التزامهم بتقيد الحركة التي تفرضه حالة الطوارئ في فلسطين لكبح جماح انتشار فيروس (كورونا).



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وتماشياً مع حالة الطوارئ في فلسطين للوقاية من انتشار فيروس "كوفيد - 19" المتجدد (كورونا)، وللحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمواطنين، حجزت شرطة محافظة رام الله والبيرة 40 مركبة وألقت القبض على 20 شخصاً كانوا متواجدين بأماكن عامة دون سبب يدعوهم للتواجد هناك.



وقد تم التحفظ على الأشخاص تمهيداً لاحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا.



هذا وتهيب الشرطة بالمواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى والإلتزام بالتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص من أجل الحفاظ على صحتهم وصحة عائلاتهم.