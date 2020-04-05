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شؤون فلسطينية

وزارة الثقافة تطلق مسابقتين ثقافيتين إحداهما للأطفال

وزارة الثقافة تطلق مسابقتين ثقافيتين إحداهما للأطفال
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم الأحد، مسابقتين ثقافيتين، إيماناً بدور المبدعين الفلسطينيين في المجالات الأدبية والثقافية، وقدراتهم الإبداعية ولا سيما خلال الفترة الحالية التي نعيشها تحت الحجر.

وتستهدف المسابقة الثقافية الأولى والتي جاءت بعنوان (إبداعات) كافة الاعمار والمبدعين في مجالات القصة القصيرة، الشعر، نصوص مسرحية(مونودراما) وكتابة اليوميات، ومن شروط المسابقة:

- أن تكون المشاركة في عمل إبداعي واحد فقط.

- أن يكون العمل المتقدم به خاص لهذه المسابقة.

-   سلامة اللغة أساس المشاركة .

فيما جاءت المسابقة الثانية والتي جاءت بعنوان (نوّار) للأطفال لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من نيسان،

وإيماناً من الوزارة بأهمية تشجيع وتطوير قدرات الأطفال في مجالات (الكتابة الإبداعية، رسومات، مقاطع (فيديو ) تتضمن مقاطع ثمثيل قصيرة، غناء، موسيقى، فنون أدائية شاملة). 

ومن الجدير ذكره أن الوزارة سوف تقوم بتقديم جوائز عينية عن أفضل 3 أعمال في كل مجال من المجالات المذكورة أعلاه.

- يبدأ استقبال الأعمال المشاركة في المسابقتين إعتباراً من 10/4/2020 و تنتهي في 10/5/2020، ولا يقبل أية أعمال بعد هذا التاريخ، حيث ترسل المشاركات من خلال الرابط الخاص بالمسابقة(نوّار)على موقع وزارة الثقافة www.moc.pna.ps

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