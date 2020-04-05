سلطات الاحتلال تفرج عن المرابطة حلواني بعد التحقيق معها في "القشلة"

أفرجت سلطات الاحتلال عن المقدسية هنادي الحلواني بعد التحقيق معها في مركز شرطة "القشلة" بالقدس القديمة بتهمة "تعريض حياة المواطنين للخطر والتحريض على الاحتلال بأنه يستغل (كورونا) لتفريغ القدس والأقصى".



وكانت سلطات الاحتلال استدعت اليوم الأحد، حلواني، للتحقيق في مركز القشلة الإسرائيلي بالقدس .



وقالت حلواني وفق ما نقل موقع (حرية نيوز): إن كل شيء توقف في القدس بسبب فيروس (كورونا) إلا انتهاكات الاحتلال بحق المدينة والمسجد الأقصى والمواطنين، مشيرة الى أن عملية التحقيق الجديدة معها تأتي بعد تأجيلها ل14 يوماً.



وكانت مخابرات الاحتلال اقتحمت منزل هنادي ومكان عمل زوجها في 22 من آذار/مارس الماضي واستدعتها للتحقيق، وذلك بعد شهر واحد على منعها من السفر خارج فلسطين لفترة غير محدودة بأمر من وزير الداخلية الإسرائيلي.



رام الله - دنيا الوطن