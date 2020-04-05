عاجل

  • إيطاليا: أعداد المصابين بفيروس (كورونا) تقترب من 129 ألفا

  • الجزائر: تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع العدد إلى 152 شخصا

  • إيطاليا: تسجيل 525 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في أقل حصيلة يومية منذ أسبوعين

  • إسرائيل: إجمالي الإصابات 8258 والوفيات 48

  • الجزائر: تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع الإجمالي إلى 1320 حالة

  • الجزائر: تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع العدد إلى 152 شخصا

  • حاكم نيويورك يتحدث عن انخفاض أعداد الوفيات اليومية بسبب فيروس (كورونا) عن الأيام السابقة

  • العراق: تسجيل 83 إصابة جديدة و5 وفيات بـ (كورونا)

  • النخالة: على "العدو" أن يختار بين الملاجئ أو إنهاء الحصار والاستجابة لإطلاق سراح أسرانا

  • النخالة: أي تهديد لحياة الشعب الفلسطيني عبر استمرار الحصار سيشمل الجميع بدون استثناء

  • النخالة:المقاومة تملك المبادرة وبأي لحظة للدفاع عن الشعب الفلسطيني والقتال من أجل حياة كريمة

  • النخالة: لأن الموت يطرق أبواب الجميع بقوة وبلا رحمة فإننا نقول لن نموت وحدنا

  • النخالة:علينا جميعا ألا نترك شعبنا الفلسطيني لمزيد من الجوع ولمزيد من الاذلال وخاصة بغزة

شؤون فلسطينية

جامعة فلسطين تصدر بياناً "مهماً" بشأن الترتيبات الأكاديمية للفصل الدراسي الثاني

جامعة فلسطين تصدر بياناً "مهماً" بشأن الترتيبات الأكاديمية للفصل الدراسي الثاني
جامعة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت جامعة فلسطين اليوم الأحد، بياناً بشأن الترتيبات الأكاديمية، للفصل الدراسي الثاني في ظل حالة الطوارئ بسبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

وأكدت الجامعة في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، استمرار العمل ضمن منظومة التعليم الإلكتروني ما دامت حالة الطوارئ سارية.

تثمن جامعة فلسطين حرص طلبتها على مواصلة التعليم الإلكتروني رغم استمرار حالة الطوارئ في الوطن، وتدعو الطلبة إلى التحلي بالعزيمة والإصرار والتحدي للتغلب على كل الصعاب، واستنادًا لمناقشات مجلس الجامعة لسير الفصل الدراسي الثاني من عمليات تعليم وتعلم وتقييم في ظل حالة الطوارئ المعلنة، فإن الجامعة تؤكد ما يلي:

1. استمرار العمل ضمن منظومة التعليم الإلكتروني ما دامت حالة الطوارئ سارية.

2. المساقات التي تشمل جانبًا نظريًّا وعمليًّا سيتم مواصلة العمل على تدريس الشق النظري وفق منظومة التعليم الإلكتروني.

3. إذا كان الشق العملي لأي مساق  أقل من 50% من المساق سيتم البدء بتنفيذ الشق العملي حسب طبيعة كل مساق بالتعاون والتنسيق والتفاعل مع مدرس المساق وفق برمجيات تلبي متطلبات الجانب العملي.

4. المساقات العملية والتطبيقية والسريرية- سيتم إعداد برنامج مكثف لتنفيذها فور انتظام الحياة الأكاديمية.

5. التقييم: 

 سيتم استكمال تقييم المرحلة الأولى من خلال الواجبات والتقارير والأعمال البيتية أو أبحاث أو مقابلة شفوية وغير ذلك عبر التقنيات المختلفة، وسيتم تخصيص 50% لهذه الأنشطة بديلا عن الامتحانات النصفية، ويتم إنجاز ذلك خلال الفترة التي تنتهي يوم 15/05/2020م.

6. سيتم تحديد الية احتساب التقييم النهائي حسب ظروف البلد و سيقرر ذلك لاحقا و ستكون الدرجة للتقييم 50%.

7. إن تجربة جامعة فلسطين الرائدة بالتعليم النظامي الذي تسانده تقنيات حديثة في التعليم الإلكتروني قد ساعدت طلبتها على سرعة الاستجابة للحالة الطارئة – وإذ تقدر الجامعة ضعف الإنترنت وانقطاع التيار الكهربائي ومحدودية إمكانات بعض الطلبة من توفير أجهزة تلبي احتياجات التعليم الإلكتروني، وسنأخذ جميع هذه المعوقات بعين الاعتبار.

إننا كشعب فلسطيني تعودنا الصعاب الناجمة عن الاحتلال والحصار والتي نتخطاها دومًا بتوفيق من الله، وعليه سنواصل العمل والعطاء، ونذلل كل الصعاب - بإذن الله - من منطلق حرصنا على أبنائنا الطلبة ومستقبلهم حتى تحقيق الهدف من العملية الأكاديمية وبجودة مقبولة، فعليكم أبناءنا الطلبة كما عهدناكم في تحدي الظروف والتغلب عليها بإرادة وعزيمة وتحدي وإصرار لتكونوا دومًا مبدعين ومتميزين حتى بلوغ هدفكم في رسم مستقبلكم خدمة لأنفسكم و أهليكم ومجتمعكم .

تقدر إدارة الجامعة جهود الإخوة أعضاء الهيئة التدريسية والطواقم الإدارية المساندة.

وإذ تلتزم الجامعة بحالة الطوارئ، فإنها تعلن لأبنائنا الطلبة بدوام جزئي لموظفي الشؤون الأكاديمية و عمادة شؤون الطلبة و عمادة القبول و التسجيل و الدائرة المالية لانجاز المعاملات الضرورية و ذلك يومي الأحد والثلاثاء من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا وبصورة استثنائية.






أخبار ذات صلة

النخالة: على &#34;العدو&#34; الاختيار بين الملاجئ أو إنهاء الحصار والاستجابة لإطلاق سراح أسرانا

النخالة: على "العدو" الاختيار بين الملاجئ أو إنهاء الحصار والاستجابة لإطلاق سراح أسرانا

الشرطة والنيابة العامة تحققان بوفاة شاب في طولكرم

الشرطة والنيابة العامة تحققان بوفاة شاب في طولكرم

تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في فلسطين وارتفاع الإصابات إلى 228

تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في فلسطين وارتفاع الإصابات إلى 228

ملحم يكشف تفاصيل مكالمة أجراها هنية مع اشتية بشأن مكافحة فيروس (كورونا)

ملحم يكشف تفاصيل مكالمة أجراها هنية مع اشتية بشأن مكافحة فيروس (كورونا)

&#34;الصحة&#34; بغزة: ارتفاع عدد الحالات التي تعافت من فيروس (كورونا) إلى ست

"الصحة" بغزة: ارتفاع عدد الحالات التي تعافت من فيروس (كورونا) إلى ست

&#34;الداخلية&#34; بغزة: إنهاء إجراءات الحجر الصحي الاحترازي لـ 321 مواطناً بالقطاع

"الداخلية" بغزة: إنهاء إجراءات الحجر الصحي الاحترازي لـ 321 مواطناً بالقطاع

اتحاد المستهلك: مهربو الأثاث المستعمل ينقلون (كورونا) من إسرائيل لمناطقنا وذلك خطير

اتحاد المستهلك: مهربو الأثاث المستعمل ينقلون (كورونا) من إسرائيل لمناطقنا وذلك خطير

الشرطة تحجز 40 مركبة وتعتقل 20 شخصاً مخالفين لحالة الطوارئ برام الله

الشرطة تحجز 40 مركبة وتعتقل 20 شخصاً مخالفين لحالة الطوارئ برام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

الشرطة والنيابة العامة تحققان بوفاة شاب في طولكرم

الشرطة والنيابة العامة تحققان بوفاة شاب في طولكرم

اتحاد المستهلك: مهربو الأثاث المستعمل ينقلون (كورونا) من إسرائيل لمناطقنا وذلك خطير

اتحاد المستهلك: مهربو الأثاث المستعمل ينقلون (كورونا) من إسرائيل لمناطقنا وذلك خطير

الشرطة تحجز 40 مركبة وتعتقل 20 شخصاً مخالفين لحالة الطوارئ برام الله

الشرطة تحجز 40 مركبة وتعتقل 20 شخصاً مخالفين لحالة الطوارئ برام الله

وزارة الثقافة تطلق مسابقتين ثقافيتين إحداهما للأطفال

وزارة الثقافة تطلق مسابقتين ثقافيتين إحداهما للأطفال

سلطات الاحتلال تفرج عن المرابطة حلواني بعد التحقيق معها في &#34;القشلة&#34;

سلطات الاحتلال تفرج عن المرابطة حلواني بعد التحقيق معها في "القشلة"

&#34;الحركة العالمية&#34; تحذر من خطر محدق بالأطفال المعتقلين بسبب جائحة (كورونا)

"الحركة العالمية" تحذر من خطر محدق بالأطفال المعتقلين بسبب جائحة (كورونا)

حواتمة: موسكو رحبت برؤيتنا لمواجهة &#34;صفقة ترامب –نتنياهو&#34; وأكدت تأييدها لها

حواتمة: موسكو رحبت برؤيتنا لمواجهة "صفقة ترامب –نتنياهو" وأكدت تأييدها لها

بلدية رام الله توجه دعوة &#34;مهمة&#34; للمواطنين والتجار بشأن كبار السن

بلدية رام الله توجه دعوة "مهمة" للمواطنين والتجار بشأن كبار السن

منوعات

هيا الشعيبي تفتح النار على سارة درنداوي: &#34;تكرهين الكويت وتثيري فتنة&#34;

هيا الشعيبي تفتح النار على سارة درنداوي: "تكرهين الكويت وتثيري فتنة"

جاستين بيبر يُحرج فنان كويتي أمام الملايين بسبب تصرفات الأخير الغريبة

جاستين بيبر يُحرج فنان كويتي أمام الملايين بسبب تصرفات الأخير الغريبة

ريهام سعيد تخرج عن صمتها وتكشف مفاجأة: ريم باوردي هاجمتني بسبب &#34;لايك&#34;

ريهام سعيد تخرج عن صمتها وتكشف مفاجأة: ريم باوردي هاجمتني بسبب "لايك"

فنانة استعراضية تكشف عن علاقة خاصة جمعتها بالقذافي.. معلومات صدمت الجمهور

فنانة استعراضية تكشف عن علاقة خاصة جمعتها بالقذافي.. معلومات صدمت الجمهور

بعد تواصل غير أخلاقي مع المُعجبات.. كيف انتهت قضية عامر زيان؟

بعد تواصل غير أخلاقي مع المُعجبات.. كيف انتهت قضية عامر زيان؟

ياسمين صبري تستعرض نزهتها البحرية مع خطيبها المليونير أبو هشيمة

ياسمين صبري تستعرض نزهتها البحرية مع خطيبها المليونير أبو هشيمة

&#34;جزمتي برقبتها&#34;.. تسريب صوتي يُشعل أزمة بين ريم بارودي وريهام سعيد

"جزمتي برقبتها".. تسريب صوتي يُشعل أزمة بين ريم بارودي وريهام سعيد

أول إجراء لـ&#34;المهن الموسيقية&#34; ضد إيناس عز الدين بعد أزمة كورونا

أول إجراء لـ"المهن الموسيقية" ضد إيناس عز الدين بعد أزمة كورونا

أول أغنية رومانسية في زمن الحجر الصحي تثير إعجاب الآلاف

أول أغنية رومانسية في زمن الحجر الصحي تثير إعجاب الآلاف

الظهور الأول لابنة ياسمين عبد العزيز بعد أن أصبحت شابة.. تُنافسها جمالاً

الظهور الأول لابنة ياسمين عبد العزيز بعد أن أصبحت شابة.. تُنافسها جمالاً

عربي

العاهل المغربي يصدر عفواً استثنائياً على الآلاف من السجناء بسبب (كورونا)

العاهل المغربي يصدر عفواً استثنائياً على الآلاف من السجناء بسبب (كورونا)

السعودية تسجل أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المصابين بمرض فيروس (كورونا)

السعودية تسجل أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المصابين بمرض فيروس (كورونا)

الأردن: الحدود ستبقى مغلقة حتى ما بعد نهاية شهر رمضان

الأردن: الحدود ستبقى مغلقة حتى ما بعد نهاية شهر رمضان

الرئيس الجزائري يتبرع براتبه لمواجهة (كورونا)

الرئيس الجزائري يتبرع براتبه لمواجهة (كورونا)