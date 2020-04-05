جامعة فلسطين تصدر بياناً "مهماً" بشأن الترتيبات الأكاديمية للفصل الدراسي الثاني

أصدرت جامعة فلسطين اليوم الأحد، بياناً بشأن الترتيبات الأكاديمية، للفصل الدراسي الثاني في ظل حالة الطوارئ بسبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد.



وأكدت الجامعة في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، استمرار العمل ضمن منظومة التعليم الإلكتروني ما دامت حالة الطوارئ سارية.



تثمن جامعة فلسطين حرص طلبتها على مواصلة التعليم الإلكتروني رغم استمرار حالة الطوارئ في الوطن، وتدعو الطلبة إلى التحلي بالعزيمة والإصرار والتحدي للتغلب على كل الصعاب، واستنادًا لمناقشات مجلس الجامعة لسير الفصل الدراسي الثاني من عمليات تعليم وتعلم وتقييم في ظل حالة الطوارئ المعلنة، فإن الجامعة تؤكد ما يلي:



1. استمرار العمل ضمن منظومة التعليم الإلكتروني ما دامت حالة الطوارئ سارية.



2. المساقات التي تشمل جانبًا نظريًّا وعمليًّا سيتم مواصلة العمل على تدريس الشق النظري وفق منظومة التعليم الإلكتروني.



3. إذا كان الشق العملي لأي مساق أقل من 50% من المساق سيتم البدء بتنفيذ الشق العملي حسب طبيعة كل مساق بالتعاون والتنسيق والتفاعل مع مدرس المساق وفق برمجيات تلبي متطلبات الجانب العملي.



4. المساقات العملية والتطبيقية والسريرية- سيتم إعداد برنامج مكثف لتنفيذها فور انتظام الحياة الأكاديمية.



5. التقييم:



سيتم استكمال تقييم المرحلة الأولى من خلال الواجبات والتقارير والأعمال البيتية أو أبحاث أو مقابلة شفوية وغير ذلك عبر التقنيات المختلفة، وسيتم تخصيص 50% لهذه الأنشطة بديلا عن الامتحانات النصفية، ويتم إنجاز ذلك خلال الفترة التي تنتهي يوم 15/05/2020م.



6. سيتم تحديد الية احتساب التقييم النهائي حسب ظروف البلد و سيقرر ذلك لاحقا و ستكون الدرجة للتقييم 50%.



7. إن تجربة جامعة فلسطين الرائدة بالتعليم النظامي الذي تسانده تقنيات حديثة في التعليم الإلكتروني قد ساعدت طلبتها على سرعة الاستجابة للحالة الطارئة – وإذ تقدر الجامعة ضعف الإنترنت وانقطاع التيار الكهربائي ومحدودية إمكانات بعض الطلبة من توفير أجهزة تلبي احتياجات التعليم الإلكتروني، وسنأخذ جميع هذه المعوقات بعين الاعتبار.



إننا كشعب فلسطيني تعودنا الصعاب الناجمة عن الاحتلال والحصار والتي نتخطاها دومًا بتوفيق من الله، وعليه سنواصل العمل والعطاء، ونذلل كل الصعاب - بإذن الله - من منطلق حرصنا على أبنائنا الطلبة ومستقبلهم حتى تحقيق الهدف من العملية الأكاديمية وبجودة مقبولة، فعليكم أبناءنا الطلبة كما عهدناكم في تحدي الظروف والتغلب عليها بإرادة وعزيمة وتحدي وإصرار لتكونوا دومًا مبدعين ومتميزين حتى بلوغ هدفكم في رسم مستقبلكم خدمة لأنفسكم و أهليكم ومجتمعكم .



تقدر إدارة الجامعة جهود الإخوة أعضاء الهيئة التدريسية والطواقم الإدارية المساندة.



وإذ تلتزم الجامعة بحالة الطوارئ، فإنها تعلن لأبنائنا الطلبة بدوام جزئي لموظفي الشؤون الأكاديمية و عمادة شؤون الطلبة و عمادة القبول و التسجيل و الدائرة المالية لانجاز المعاملات الضرورية و ذلك يومي الأحد والثلاثاء من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا وبصورة استثنائية.















رام الله - دنيا الوطن