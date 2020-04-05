شؤون فلسطينية

بلدية رام الله توجه دعوة "مهمة" للمواطنين والتجار بشأن كبار السن

بلدية رام الله توجه دعوة "مهمة" للمواطنين والتجار بشأن كبار السن
مدينة رام الله
رام الله - دنيا الوطن
أهابت بلدية رام الله بالمواطنين اليوم الأحد، إتاحة الفرصة أمام كبار السن (فوق ٦٠ عاماً) وحدهم للتزود باحتياجاتهم من محال البقالة والخضار والأفران بين الساعة (10 -12) ظهرا تجنباً للتجمع والاكتظاظ.

ودعت بلدية رام الله في رسالة وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنها، وجهتها للمواطنين والتجار وأصحاب المحال التجارية، إلى توفير وسائل الوقاية والنظافة والتعقيم، وتنظيم تواجد المواطنين داخل المحلات المغلقة بأعداد قليلة حرصا على سلامة المواطنين.

كما تدعو البلدية المواطنين إلى تجنب التسوق بشكل يومي، والتزود بالمواد الأساسية والضرورية والغنية بالعناصر التي تعزز من مناعة أجسامهم، والابتعاد عن المبالغة في كميات الشراء، والابتعاد عن الأماكن المكتظة وعن الزيارات العائلية والاجتماعية، مع ضرورة إبقاء أواصر العلاقات مع الأهل والاقارب والأصدقاء عبر وسائل التواصل المتاحة.

كما تهيب بلدية رام الله بالمواطنين الأعزاء المحافظة على نظافة الأماكن العامة وتحديدا الشوارع والأرصفة، والتخلص من الكفوف والكمامات في الحاويات المخصصة لذلك، حفاظا على صحتهم وصحة عمال الوطن الذين يبذلون قصارى جهودهم لتوفير بيئة نظيفة وصحية، والنظر دوما إلى هذه النفايات على أنها مصدر من مصادر تفشي الوباء.

من جهة أخرى تشكر بلدية رام الله أبناء المدينة على الكثير من المبادرات الفردية والجماعية التي تعبر عن قوة نسيج هذا المجتمع وقدرته على التأقلم والتكيف لمواجهة هذه الأزمة، وتدعو الى تعزيزها، كمساعدة جيراننا من كبار السن في شراء احتياجاتهم، وتقديم المساعدات للأسر المحتاجة، وتنظيف الاحياء ومد يد العون لعمال الوطن وغيرها الكثير.

وأكدت بلدية رام الله على جهوزيتها العالية بكل طواقمها لتقديم الخدمات، ومد يد العون والاستمرار بالعمل والتنسيق مع كل العاملين من طواقم طبية وأجهزة أمنية، وكل المؤسسات الرسمية والأهلية والمدنية للحفاظ على المدينة وابنائها وعلى وطننا من كل سوء.

وتدعو البلدية المواطنين الى عدم التردد بالاتصال بها وتقديم أية ملاحظات او افكار او اقتراحات تهدف الى خدمة الصالح العام، فنحن في مرحلة نسخر فيها كل الامكانيات المتاحة ونتعلم من تجارب الاخرين اختصارا للوقت والجهد.

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