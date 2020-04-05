ضبط ثماني مركبات والقبض على 12 شخصاً لعدم التزامهم بحالة الطوارئ بجنين





يأتي ذلك وفق التصريح للتأكد من ضمان تنفيذها لتعليمات وقرارات رئاسة الوزراء والمحافظ الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.





وتخلل ذلك ضبط أربع مركبات إنشائية وأربع مركبات أخرى وإغلاق صالون للحلاقة وكسارة وإلقاء القبض على 12 شخصاً كان منهم ستة من أصحاب البسطات وذلك لعدم التزامهم جميعاً بحالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولا.



رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة اليوم أربع مركبات إنشائية، وأربع مركبات أخرى وأغلقت صالون حلاقة وكسارة وألقت القبض على 12 شخصاً، وذلك لعدم التزامهم بحالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس (كورونا).وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن دوريات من شرطة المحافظة نظمت جولات تفقد في المدينة وريف المحافظة على صالات الأفراح والصالات الرياضية ومحال الحلويات والكوفي شوبات والتجمعات الشبابية والمحال التجارية والمصانع والمؤسسات العاملة في المدينة والمحافظة.