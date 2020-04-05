"التعليم العالي" تطلق مبادرة لتجنيد متطوعين لدعم الجهود بمواجهة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، مبادرة

لتجنيد متطوعين من طلبة التخصصات الطبية في الجامعات الفلسطينية، لدعم الجهود في مواجهة فيروس (كورونا).



وتدعم المبادرة انخراط متطوعين من طلبة السنوات الأخيرة في تخصصات الطب والتمريض والمهن الطبية المساندة ضمن الطواقم الطبية العاملة في الميدان حال تفاقم الوضع الصحي في فلسطين بسبب تفشي فيروس (كورونا).



وتتضمن المبادرة ثلاثة أنشطة رئيسية: تدريب الطلبة على وقاية أنفسهم من الفيروس ومبادئ ومهارات التعامل مع الأمراض المنقولة، وتوفير المواد والأدوات والزي الطبي الواقي لهم، وطباعة بروتوكول التعامل مع فيروس (كورونا).



وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة الطوارئ وعدة مبادرات قدمتها الوزارة لتفعيل دور التعليم العالي ومؤسساته في مساندة جهود الحكومة ووزارة الصحة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا).



وتصدرت المبادرة منصّات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، واعتبرتها من المبادرات الهادفة لمنع تفشي فيروس (كورونا) COVID-19، وعممتها على مختلف دول العالم.