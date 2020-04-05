السعودية تسجل أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المصابين بمرض فيروس (كورونا)





وأفادت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، بإصابة 206 أشخاص بعدوى بالفيروس، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وذكر المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس وصل إلى نقطة 2385 بعد أن كان على مستوى 2179 أمس السبت.



وتأتي هذه الزيادة بعد أيام من استقرار نسبي في هذا المعدل الذي شهد تراجعا على مدار اليومين الماضيين، حيث سبق أن سجلت في البلاد يوم 31 آذار/مارس 110 حالات، وفي 1 نيسان/ أبريل 157 إصابة، وفي الثاني من نيسان/ أبريل 165، وفي الثالث من نيسان/ أبريل 154، وفي الرابع من نيسان/ أبريل 140.



وأفاد العبد العالي بتسجيل خمس وفيات جديدة في السعودية جراء الفيروس القاتل لتصل الحصيلة الإجمالية للمتوفين إلى 34 حالة.



وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أن الجهات الطبية المعنية سجلت 68 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 488 شخصا.



واعتبر العبد العالي أن فرص عودة الإصابة بفيروس (كورونا) إلى أشخاص يعتبرون متعافين موجودة، مؤكدا تسجيل حالات نادرة لذلك.



رام الله - دنيا الوطنسجلت السعودية خلال 24 ساعة الماضية، أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المصابين بمرض فيروس (كورونا)، منذ بدء تفشي الوباء في المملكة.