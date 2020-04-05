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وفاة رئيس الوزراء الليبي السابق بسبب فيروس (كورونا)

وفاة رئيس الوزراء الليبي السابق بسبب فيروس (كورونا)
محمود جبريل
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (روسيا اليوم) اليوم الأحد: إن رئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل، توفي في العاصمة المصرية، القاهرة بسبب  فيروس (كورونا).

ودخل جبريل المستشفى في 27 آذار/مارس الماضي متأثرا بإصابته بفيروس (كورونا)،  قبل أن تتدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية

وقالت التقارير المصرية: إن جبريل كان يعاني من مشكلات في القلب، الأمر الذي تسبب في تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.

وتولى جبريل منصب رئيس الوزراء في المجلس الانتقالي الليبي، الذي تأسس بعد إسقاط نظام معمر القذافي، منذ الخامس من آذار مارس 2011 وحتى 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2011.

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