دولي

ليبرمان: التقديرات تشير بوجود عشرات الآلاف من مصابي (كورونا) في إسرائيل

ليبرمان: التقديرات تشير بوجود عشرات الآلاف من مصابي (كورونا) في إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شكك زعيم زب (إسرائيل بيتنا) في إسرائيل، اليوم الأحد، أفيغدور ليبرمان في بيانات الحكومة الإسرائيلية، بشأن مصابي فايروس (كورونا). 

ونقلت صحيفة (معاريف) عن ليبرمان قوله: "بيانات الحكومة حول فيروس (كورونا) لا تتطابق مع الواقع، التقديرات تشير إلى وجود عشرات الآلاف من المصابين".

وتابع: "الحكومة تخفي هذه الأرقام لأسباب سياسية، السنوات الأخيرة التي تقلد فيها ليتسمان منصب وزير الصحة تدهور فيها النظام الصحي".

وطالب ليبرمان الحكومة الإسرائيلية، بنشر بيانات رسمية حول العدد الحقيقي للمصابين بفيروس (كورونا).

ووفق آخر إحصائية، فقد ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس (كورونا) في إسرائيل، إلى 47، فيما بلغ عدد المرضى 8018 يستعين 106 منهم بأجهزة تنفس اصطناعي فيما تعافى 477 مريضاً، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

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