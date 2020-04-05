وزارة الخارجية: إصابة مولودة بكورونا من جاليتنا في بلجيكا





وأشارت السفارة، إلى أنها تتواصل مع أبناء الجالية الفلسطينية والطلبة في عموم المدن البلجيكية وتقدم خدماتها لهم على مدار الساعة، وفرت الدواء والمواد التموينية الضرورية لحالتين من ابناء الجالية في الحجر الصحي، وقامت بتقديم مساعدة مالية مقطوعة ل 14 شخصا من ابناء الجالية.



في السياق، أجرى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي اتصالات هاتفية مع سفراء كلٍ من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية والجمهورية التونسية وسلطنة عُمان لدى دولة فلسطين، للاطمئنان على أحوال طواقهم وجاليتهم في ظل جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وقدَّم المالكي الشكر لهذه الدول لرعايتها سفارات، جاليات وطلبة دولة فلسطين في هذه الظروف وتقديم المساعدة والعون لهم. وطلب الوزير من سعادة السفراء عدم التردد في التوجه لأية جهة رسمية فلسطينية لطلب المساعدة في أي وقت. وثمن الوزير المالكي الدور الذي تقوم به الحكومات العربية في حماية شعوبها من خلال الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها. وأبدى الوزير المالكي تعاطفه وتضامنه باسم الشعب والقيادة الفلسطينية مع الشعوب العربية وضرورة تبادل الخبرات للحد من الانتشار الفايروس.





إلى ذلك، قام فريق العمل المختص في وزارة الخارجية وبالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الداخلية وفي ظل حالة الطوارئ والإغلاقات باستخراج عدد 3 شهادات عدم محكومية لأبناء الجالية من الطلاب وذلك لتمديد إقاماتهم في الدول التي يقيمون فيها وأيضا تم بالتعاون مع وزارة الداخلية الفلسطينية استلام عدد 4 جوازات سفر لأبناء الجالية الفلسطينية ممن يحملون الجنسية الألمانية وبناء على طلبهم من السفارة الألمانية لإجلائهم من ألمانيا. وتم مساعدة احدى الطالبات الفلسطينيات الموجودات في بريطانيا وذلك لاستخراج جواز سفر فلسطيني بدل تالف وذلك لتمكينها من التنقل حال إنهاء حالة الطوارئ.



في سياق متصل، تابع فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين أوضاع جاليتنا وطلبتنا في الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل ظروف غاية في الصعوبة ناتجة عن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وذلك عبر اتصالات يجريها مع رؤساء الحالية ورجال الأعمال وأطباء وعديد ابناء الجالية. ووفقا للمعلومات المتوفرة حتى الآن فقد ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا بين ابناء الجالية خلال ٤٨ الساعة الماضية الى ١٥ حالة.





وأفادت المصادر عن تسجيل حالتين وفاة جديدتين في صفوف ابناء الجالية ليبلغ، اتصل أحد المواطنين بوزارة الخارجية والمغتربين يناشد فيها توفير دواء لجده في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدًا في ولاية اريزونا، تم التواصل مع الأشخاص ذوي العلاقة في امريكا وتمت مساعدته وتامين ير الدواء له قبل احد الأطباء الفلسطينيين



وطمأنت سفارة دولة لدى فنلندا ودول البلطيق انه لم تسجل اية إصابة في صفوف الجالية والطلبة، وتتابع خلية الازمة في السفارة أوضاعهم على مدار الساعة، وتتابع أيضا أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وتؤكد انهم بصحة جيدة. تعمل السفارة على متابعة أوضاع الجالية في ليتوانيا، وتتابع مشكلة ٣ طلاب مع جامعتهم للوصول الى حل بخصوص الأقساط، كما تبذل جهودها لتخفيف من أوضاعهم المعيشية. اما في إستونيا يتم التواصل مع الجالية والاطمئنان عليها وتلبية اي من احتياجاتها، وهو نفس الجهد التي تبذله السفارة في متابعة أوضاع ابناء شعبنا المتواجدين لاتفيا.



ومع دخول مرحلة جديدة في مكافحة فيروس كورونا، يواصل فريق الطوارئ العامل في سفارة دولة فلسطين في القاهرة بتقديم الخدمات القنصلية للجمهور، ويتابع برئاسة السفير أوضاع جاليتنا وطلبتنا في عموم جمهورية مصر الشقيقة، ويتلقى على مدار الساعة المكالمات والاستفسارات من ابناء الجالية والطلبة ويرد عليه، ويقف على احتياجاتهم ويلبيها وفقا الإمكانيات المتوفرة. أوضاع جاليتنا وطلبتنا الصحية بخير وصحة جيدة.



وتتواصل سفارة دولة فلسطين لدى سلوفاكيا مع جاليتنا وطلبتنا للاطمئنان على صحتهم وتأمين احتياجاتهم، ولم يتم تسجيل اي إصابة في صفوفهم، هذا وقدمت السفارة الشكر والتقدير للأطباء الفلسطينيين العاملين في المشافي والموزعين في معظم المدن السلوفاكية على خدماتهم الطبية والإنسانية التي يقدمونها المصابين والمرضى.



وتتواصل المفوضية والفلسطينية العامة لدى كندا مع جاليتنا وممثليها ورؤساء جمعيات الطلاب الفلسطينيين في الجامعات الكندية، وتؤكد عدم تسجيل اية إصابة في صفوفهم، وقامت بطمأنة الطلاب والزوار بان وجودهم في كندا قانوني من حيث تمديد الاقامات وفيزا الزيارة بشرط أن يقوم المعني بتقديم طلب تمديد عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الهجرة الكندية. وبمبادرة من المفوضية لجمعية الجالية الفلسطينية سيتم الإعلان خلال أيام عن حملة لجمع التبرعات لشراء وحدات عناية مركزة لصالح وزارة الصحة الفلسطينية



وطمأنت سفارة دولة فلسطين لدى الباكستان ان جاليتنا وطلبتنا المدنيين والعسكريين بخير وصحة جيدة ، وتم تأمين أوضاع الطلبة العسكرين من خلال تبني الجيش الباكستاني مشكورا بقائهم وسكنهم وتموينهم، وذلك من خلال الملحق العسكري لسفارة، وقامت السفارة بإخلاء مجموعة من طلبتنا بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجيش الباكستاني وتم نقلهم من منطقتهم بسب تفشي الوباء وتم نقلهم الى العاصمة ووضحهم في الحجر المنزلي، وذلك بتعاون اتحاد طلاب فلسطين، وقامت السفارة بتوزيع طرود غذائية تكفي لمدة شهر الى كافة الطلبة في جميع أماكن تواجدهم.



وقامت القنصلية العامة لدولة فلسطين في بنغازي بتشكيل لجنة طوارئ لمواجهة جائحة كورونا، وشكلت فريق طبي مساند لمساعدة الحالات المحتاجة للعلاج والدواء علما بأن جميع المستشفيات والمراكز الطبية تقدم الخدمات الصحية للفلسطينيين مجانا، تؤكد القنصلية أن وضع الجالية بخير ولم توجد اي إصابة.



وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية اليمنية متابعتها لأوضاع الجالية والطلاب والمدرسين والعسكريين والأطباء وغيرهم وتؤكد انهم جميعا بخير ولم تسجل اية إصابة في صفوفهم، وتقوم السفارة بتقديم عدد من المساعدات المحدودة لبعض الاسر المستورة والطلبة المحتاجين.



* تتابع لجنة الطوارئ في سفارة دولة فلسطين لدى ايطاليا شؤون الجالية والطلاب وتقدم لهم عدد من المساعدات والاسناد المعيشي وفقا لإمكانياتها الطبيعة. بلغ عدد المصابين الفلسطينيين في ايطاليا ١٤ حالة، ٤ منها في العناية المشددة، والآخرين حالات مستقرة في منازلهم



وتتابع سفارة دولة فلسطين لدى جيبوتي اوضاع جاليتنا في جنوب السودان وتطمئن بعدم تسجيل أي إصابة في صفوفهم وتتواصل معهم وتحثهم على الالتزام بحملات التوعية التي تقوم بها جنوب السودان.



وتتواصل سفارة دولة فلسطين لدى قبرص مع رئيس وابناء الجالية ومع الطلبة، وشكلت خلية أزمة تعمل على مدار الساعة، وقدمت مساعدات مالية لعدد من الطلبة بسبب عدم قدرة اهاليهم على إرسال مخصصات لهم. لا توجد أية إصابة في صفوف الجالية والطلبة، وتشرف السفارة على توفير المساعدات لعدد من حالات اللاجئين في قبرص.



وتتابع سفارتنا لدى جمهورية الفلبين أفراد الجالية يوميا في جميع أنحاء الفلبين وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الجالية حسب مناطق تواجدهم، كما وتم التنسيق مع عدد من المقتدرين من ابناء الجالية لتوزيع صناديق غذائية ومواد معقمة.:





واكدت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية ولاوس وكمبوديا وتطمئن المواطنين بأن أوضاع الجالية الفلسطينية المُقيمة في فيتنام بما في ذلك الطلبة الفلسطينيين الذين يتابعون دراستهم في الجامعات الفيتنامية بخير وعافية، وتعمل السفارة بدورها على الإبقاء على تواصل دائم مع كافة أبناء الجالية في مختلف المدن والمحافظات الفيتنامية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للاطمئنان على وضعهم الصحي، وتزويدهم بالمنشورات التوعوية والتوجيهات التي تصدر عن الجهات المختصة لدى الدولة المُضيفة. كما وتؤكد السفارة على سلامة وعدم وجود إصابات أو وفيات بين أبناء الجالية الفلسطينية المحدودة جداً في كلٍ من كمبوديا ولاوس.



وتتابع سفارتنا لدى جمهورية الهند اوضاع المواطنين الفلسطينيين العالقين بالهند وهم ١٠ مواطنين من مختلف محافظات الوطن، كما وتطمئن السفارة انهم جميعا بخير والسفارة على تواصل دائم معهم، وتنسق مع جهات الاختصاص الهندية لتأمين عودتهم الى ارض:



وطمأنت سفارة دولة فلسطين لدى سيريلانكا بان جميع أبناء الجالية بخير وبصحة جيدة ولا يوجد اي اصابات، كما وتتابع السفارة وضع ثلاثة مساجين فلسطينيين مع جهات الاختصاص وامورهم مستقرة.



وعملت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية على تشكيل خلية طوارئ ما بينها وبين اعضاء الجالية الفلسطينية في العاصمة كراكاس وفي كافة الولايات الفنزويلية، وذلك للعمل بشكل اكثر كفاءة على الوصول لجميع ابناء الجالية ومساعدتهم ومتابعة اوضاعهم الصحية والاجتماعية. وتؤكد السفارة على ان الجميع بخير وبصحة جيدة ولا يوجد اي اصابات من بينهم حتى اللحظة.



وفي اطار متابعة السفارة لشؤون الجالية والطلاب، قامت خلية الطوارئ برئاسة السفير وبشكل مستعجل ارسال عشرات الطرود الغذائية لطلابنا وخصوصا اولئك المحتاجين منهم وكذلك التواصل مع المدرسة الامريكية اللاتينية للطب لتزويد مجموعة مكونة من عشرين طالب وطالبة فلسطينيين يعيشون في مساكنها بكافة احتياجاتهم والوقوف على اوضاعهم الصحية حيث يخضعون جميعا كباقي المواطنين للحجر الكامل.



كما وشددت السفارة للجالية والطلاب على ضرورة اتباعهم للتوجيهات الوقائية حسب ما تنص عليه وزارة الصحة الفنزويلية من اجل سلامتهم.



رام الله - دنيا الوطنأفادت سفارة دولة فلسطين لدى بلجيكا، بارتفاع عدد الإصابات في صفوف جاليتنا ليصل منذ بداية الأزمة إلى 48 إصابة، حيث تم الكشف عن إصابة مولودة عمرها 37 يوما، بفيروس كورونا، وهي بصحة جيدة وترقد في المشفى مع أمها المصابة، مؤكدة ان جميع حالات الإصابة وضعها مستقر وتتواجد في المنازل في الحجر باستثناء 3 حالات في المشافي وأوضاعها مستقرة.