الاحتلال يعتقل مواطنين من القدس القديمة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد مداهمة منزليهما.



واعتقلت شرطة الاحتلال، الشاب أحمد شاهر السلايمة، ومحمد عادل سويطي، بعد ساعات من اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، ومداهمة منزل أمين سر حركة "فتح" في القدس شادي مطور.