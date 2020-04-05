مستوطنون يغرقون أراضٍ بالمياه العادمة في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

جرفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، مساحات من اراضي المواطنين في بلدة الظاهرية، جنوب الخليل في الضفة الغربية.



وفي سياق متصل، أغرق مستوطنو "عصيون"، بالمياه العادمة كروم عنب في بلدة بيت أمر شمال الخليل في الضفة الغربية.



وقال الناشط الاعلامي محمد عوض: إن مستوطني تجمع مستوطنات "غوش عصيون" المقام على اراضي المواطنين، ضخوا مياها عادمة، وأغرقوا عدة دونمات مزروعة بالعنب في منطقة وادي شخيت شمال البلدة، والتي تعود ملكيتها لعائلات صبارنة، وعوض، وبحر، بهدف إتلاف المحصول السنوي، وإلحاق الأضرار بالمزارعين، لإبعادهم عن أراضيهم.



وأضاف ان المزارعين في المناطق المحاذية للمستوطنات المقامة على أراضي المواطنين شمال الخليل يعانون من هذه الممارسات بشكل مستمر في هذا الوقت من كل عام، موضحا أن خسائر فادحة تلحق بهم جراء إتلاف مزروعاتهم وإلحاق الضرر بها بسبب غمر المنطقة بالمياه العادمة التي تلوثها وتقضي على الكثير من الأشجار نتيجة التلوث.