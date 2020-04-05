الصحة تُحوّل مستشفى ثابت ثابت في طولكرم مركزًا لعلاج مصابي (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قررت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إغلاق مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، وتحويله مركزا لاستقبال وعلاج الحالات المصابة بفيروس "كورونا"، وتوجيه المرضى والمراجعين الآخرين للمستشفيات الأخرى.



ويأتي هذا القرار بعد زيارة أحد المصابين بفيروس كورونا من جنين للمستشفى وتواجده في عدة أقسام قبل ثبوت إصابته، وفقا لما أعلنه مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة.



وقال الشخرة إن مواطن من قرية برطعة شمال غرب جنين، عانى من مشاكل صحية منذ 10 أيام، وراجع عيادات خاصة، قبل تحويله إلى وزارة الصحة وإخضاعه لفحص الكورونا، حيث تبيّن أنه مصاب بالفيروس.



وأكد أن طواقم وزارة الصحة باشرت بإجراء بحث وبائي كامل للكشف عن كافة المخالطين مع المصاب وأخذ عينات منهم للفحص.