(أونروا) تبدأ بتوصيل الأدوية للاجئين الفلسطينيين بالأردن

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، إن الكوادر الطبية التابعة لها، بدأت بتوزيع وتوصيل الأدوية اللازمة للاجئين الفلسطينيين في الأردن.



وأوضحت الوكالة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن"، أن الجولة الأولى من التوزيع، ستستغرق أسبوعين تقريبًا، وأن المرضى المستهدفين، هم: مرضى السكري، وارتفاع ضغط الدم، الذين يعتمدون على الأنسولين، والمرضى المصابين بأمراض مزمنة، والنساء الحوامل المصابات بداء السكري، الذين كانوا من المقرر أن يحصلوا على علاجاتهم بين 21 إلى 31 آذار/ مارس 2020.



وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوكالة، للحد من انتشار فيروس (كورونا)، (كوفيد- 19) وحرصاً على إيصال الأدوية لمحتاجيها في الوقت المحدد، خاصة في ظل الظروف الراهنة، وفرض حظر التجول من قبل الحكومة الأردنية؛ للحد من انتشار الفيروس.



وشكر مدير عمليات الوكالة في الأردن، محمد آدار، الحكومة الأردنية على دعمها المستمر للاجئي فلسطين و(أونروا)، مؤكداً أن المنظمة الأممية، تبذل قصارى جهدها، لتقديم الأدوية للاجئين المحتاجين بأسرع طريقة في جميع المخيمات.



ولا تزال مراكز (أونروا) الصحية مغلقة، بسبب حظر التجول المفروض، ويتم تنسيق توصيل الدواء مع السلطات المحلية في كل مخيم، وسيتم تسليم الأدوية إلى منازل المرضى.



وتناقش (أونروا) مع الحكومة الأردنية، أفضل وقت لإعادة فتح المراكز الصحية، وإعادة البدء في تقديم الخدمات الصحية الحيوية في 25 مركزًا صحيًا مع ضمان السيطرة على تجمع الناس.