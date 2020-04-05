شؤون فلسطينية

وزير الزراعة يُقرر تمديد سريان صلاحية تراخيص الصيدليات والمستودعات البيطرية

وزير الزراعة يُقرر تمديد سريان صلاحية تراخيص الصيدليات والمستودعات البيطرية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قرر وزير الزراعة، رياض عطاري، تمديد سريان صلاحية تراخيص الصيدليات والعيادات والمستودعات البيطرية، خلال فترة الطوارئ، التي تعيشها البلاد؛ لمواجهة تفشي فيروس(كورونا).

واعتبر وزير الزراعة، في بيان وصل "دنيا الوطن" هذه التراخيص سارية الصلاحية، لحين انتهاء حالة الطوارئ المعلنة، وأن هذا القرار لا يلغي التزام كافة الجهات المقصودة بكافة الشروط المعتمدة قانوناً، للحصول على التراخيص، تحت طائلة المسؤولية.

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